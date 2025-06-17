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爾灣重金打造11萬平方英尺體育館 明年開放

記者朱敏梓／洛杉磯報導
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運動中心內的美食區域。（爾灣市府）
運動中心內的美食區域。（爾灣市府）

爲擴充社區休閒設施、滿足不斷攀升的室內運動需求，爾灣市政府近日宣布一項重大建設進展——面積達11萬平方英尺的「Irvine Fieldhouse」正式動工，預計將於2026年正式對外開放。

這座多功能運動中心位於爾灣商業園區（Irvine Business Complex）內，地址為Red Hill大道17300號，占地7.3英畝，將為籃球、排球、羽球等熱門運動提供專業空間，同時也將成為市府舉辦活動與社區節慶的全新據點。

根據市府說明，該建案於去年獲市議會批准，設施規畫十分完善，包括10個多功能球場、10個羽毛球場、一間專用多用途活動室、美食廣場以及可容納369輛汽車的大型停車場，展現爾灣市對高品質社區生活的承諾。未來將引進如室內足球（futsal）、桌球、匹克球與體操等活動，打造適合各年齡層與運動愛好者的全方位場域。

這座運動中心不僅為本地居民而設，也預期將吸引鄰近地區的運動人口與大型賽事進駐，進一步提升爾灣作為南加州重要城市的區域地位與能見度。

市府強調，Fieldhouse不只是硬體建設的升級，更是城市願景的一環，與環保永續、多元包容、優質教育及繁榮經濟並駕齊驅。這項建案將進一步鞏固爾灣作為「安全、繁榮、休閒兼具」宜居城市的典範地位。

運動中心大堂效果圖。（爾灣市府）
運動中心大堂效果圖。（爾灣市府）
爾灣市耗資興建、面積達11萬平方英尺的運動中心正式動工。（爾灣市府）
爾灣市耗資興建、面積達11萬平方英尺的運動中心正式動工。（爾灣市府）

爾灣 加州 羽球

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