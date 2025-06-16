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移動屋搬遷他州 可能要換識別碼

記者啟鉻／洛杉磯報導
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在美國，尤其是加州，越來越多退休族選擇移動屋作為經濟實惠又舒適的長期居所。移動屋的登記制度與一般汽車有何不同？什麼情況下需要額外許可？

長期安置的移動屋：用註冊貼紙「Decal」代替車牌。移動屋一旦被安置在社區或私人土地上，就脫離了車輛管理範疇，不再使用金屬車牌，而是轉由加州住房與社區發展廳（HCD）負責管理與註冊。

根據現行制度，屋主需為每個屋體的運輸分段（section）繳交年度註冊費。完成註冊後，HCD會核發一張貼紙形式的識別標籤，也就是所謂的「Decal」，須明顯貼在屋外，作為該屋合法登記的憑證。若「Decal」遺失或損壞，更換一次需支付額外費用。

除了註冊費之外，屋主還需繳納其它附加費用，包括：替代財產稅、公園收購基金費、移動屋補償基金費等。費用會根據屋齡、所在地區與房屋狀況調整。

此外，搬遷移動中的移動屋，需申請搬運許可與臨時車牌。一旦屋主決定將整座移動屋從一處搬運至另一處，無論是因搬家、轉售、或重新安置，需依各州規定事先取得合法的搬運許可證（Moving Permit），部分州也會要求懸掛臨時車牌或識別號碼。

以加州為例，單趟運輸許可費用目前為60多美元。若屋體寬度超過16英尺，還需額外聘請公路護送車輛協助，並可能受到路線與時間限制。對於經常搬運業者，加州也提供年度許可選項。

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