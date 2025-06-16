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北加長者遭騙欠費數萬 南加華男上門收款被捕

洛杉磯訊
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來自南加州聖蓋博市的華裔男子范雲明日前涉嫌騙取長者現金，在上門取款時當場落網。（普萊賽縣警長辦公室）
來自南加州聖蓋博市的華裔男子范雲明日前涉嫌騙取長者現金，在上門取款時當場落網。（普萊賽縣警長辦公室）

加州聖蓋博市一名華裔男子日前涉嫌遠赴北加普萊賽縣（Placer County）騙取長者現金，在上門取款時當場落網。警方指出，該案屬於近期猖獗的「現金取件詐騙」，嫌犯以假冒線上支付平台錯誤為由，誘使長者交付大筆現金，呼籲南加居民提高警覺，勿落入圈套。

普萊賽縣警長辦公室（PCSO）表示，36歲的范雲明（Yunming Fan，音譯）為聖蓋博市居民，於6月11日在奧本市（Auburn）一戶住家前遭到逮捕，當時他正準備從一名年長女性手中收取第二筆「欠款」現金。

警方指出，該名長者數日前接到網路訊息，嫌犯謊稱被害人因為「與線上支付應用程式相關的電腦錯誤」而欠下數千美元，必須立即以現金方式清償，否則將遭法律追究。嫌犯聲稱將派「專人」到家中收款，讓被害人誤信其真。

受害人最初交付小筆現金後起疑，隨即通報警方。探員開始監控雙方對話，發現對方隨即變本加厲，要求更多款項，金額高達數萬美元。

就在范雲明再次出現在受害人住家，準備取款時，埋伏在場的警方將其逮捕。范雲明現依「共謀犯罪」（conspiracy）及「以虛假藉口行騙」（theft by false pretenses）兩項重罪被起訴。

警方表示，調查過程中發現，范雲明或與其他共犯近期可能也在北加州其他地區從事類似詐騙，專門針對長者下手。

PCSO強調：「我們對保護長者的立場不容動搖，將全力調查與打擊這類專門針對弱勢群體的詐騙行為。」

由於該嫌犯來自聖蓋博市，案件引發南加州民眾關注。警方呼籲：若接獲來路不明的繳費訊息、被要求提領現金交給上門收款人，務必保持警惕，切勿依指示操作，更應立即通報當地警方或家人求助。

加州 聖蓋博 南加

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