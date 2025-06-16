多次表明美國公民 男子仍被ICE粗暴對待

聯邦大規模掃蕩移民，美國公民也遭殃。（路透）

CBS電視台報導，美國移民 暨海關執法局（ICE ）近期大規模掃蕩移民，與示威者發生衝突，美國公民 也遭殃。蒙地貝婁男子加維迪亞（Brian Gavidia）日前遭民局官員粗暴對待，盡管多次表明自己是「美國公民」。此事件反映移民執法的濫權及對西裔不公平對待，驚魂未定的他呼籲公眾關注人權議題。

此次衝突讓加維迪亞深受震撼，無法入眠。他表示，事發當時他正在蒙地貝婁西奧林匹克大道（W. Olympic Blvd.）一個拖車場工作，聽說外頭有移民局人員，他走出去一探究竟時，一名探員接近他。加維迪亞說，他三次告訴對方自己是美國公民，但他們仍試圖拘捕他。

「我告訴對方：『我是東洛杉磯出生長大的，女士』」加維迪亞回憶道，「我已經聲明我是美國人，但他們還是襲擊我。我告訴大家，今天我們在美國並不安全。」他說，移民局官員詢問他的出生城市和醫院，「我回『我不知道。』就因為我說我不知道，他把我扔向鐵門並扭傷我」加維迪亞說，「我說，『兄弟，我是美國人，你正在扭我的手臂。」

雙方衝突期間，他表示自己一位朋友也被聯邦探員粗暴對待，該朋友同樣是美國人。「我看見我的朋友也聲稱自己是美國人」加維迪亞說，「但他被摔倒在地，額頭流血不止。我真想衝過去保護他。但ICE探員拿著AR-15步槍看著我，我贏不了這場仗。」他還表示，探員拿走他的手機和真實身分證（Real ID），直到他的朋友開始攝影後才放他走。

「此事發生後我無法入睡」他說，「說實話，他拿走我的身分證與手機，但並未把身分證還我。這個人會不會凌晨兩、三時又跑來抓我，我不知道。」加維迪亞說，他不會對這種名目張膽的虐待保持沉默。「把我的臉用這種方式曝光，我很不高興」他說，「我不想處於這種境地，我不想這樣露面，但我不得不這樣做。我的同胞們正受到攻擊。是的，我是美國人，但我也是西裔。」美國海關暨邊境保護局（CBP）尚未回應CBS電視台評論。