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參加洛市中心示威遭警射擊 男下體碎裂 醫：僅存部分功能

洛杉磯訊
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在洛杉磯市中心抗議中，一名男子遭警方近距離以橡膠子彈射擊下體，導致一側睪丸嚴重瘀傷、另一側碎裂。（路透）
在洛杉磯市中心抗議中，一名男子遭警方近距離以橡膠子彈射擊下體，導致一側睪丸嚴重瘀傷、另一側碎裂。（路透）

洛杉磯市中心抗議近日發生警民衝突事件，根據KTLA電視台報導，一名參與反對聯邦移民掃蕩抗議行動的男子，遭警方近距離以橡膠子彈射擊下體，導致一側睪丸嚴重瘀傷、另一側碎裂。他直言「現在連坐下都很痛」，但強調仍會上街聲援移民。

33歲受害男子馬丁（Martin Santoyo），目前已出院回家休養。他指出，事發當時為6月10日，地點位於洛杉磯市中心Temple街一帶。他剛騎腳踏車抵達現場，正準備加入示威群眾，當時警方與抗議者對峙，場面尚屬平和，他也未聽到警方宣布為「非法集會」。

「我正在拿背包裡的水瓶，突然警察開始向群眾推進，開始喊「往後退」，但我還在整理背包和腳踏車，然後他們就推我。」馬丁回憶道，他本能地跟一名警察說：「別推我，我已經在退後了。」結果他旁邊那名警察直接舉槍瞄準我，就這樣開了一槍。

這發橡膠子彈直接擊中他的下體，他估計當時與開槍警察距離僅有兩到三英尺。「我被打中後根本走不動，整個人處於震驚狀態，警察還在繼續推我。其他抗議者想來幫我走，但也被推開，大家都在喊：他被打中了，讓他喘口氣。我想坐下休息一下，但他們還在推。」

馬丁最終在現場旁觀者協助下就醫，醫生告知他的左睪丸嚴重瘀傷，右睪丸則「碎裂」，已緊急動手術處理。「醫生說右邊雖然部分修復了，還可能保有一些功能，但損傷還是很嚴重。」

目前他仍無法走路，醫師要求他五到八天後回診，再評估恢復情況，尚無法確定何時可重返工作崗位。

至於他參與抗議的初衷，馬丁說：「我是為了那些不能發聲的人而來，那些太害怕出來的人。我認識很多孩子，他們的父母都被帶走了。」盡管身受重創，他仍表達繼續抗爭的決心。

KTLA電視台向洛杉磯警局查詢該事件，但警方僅回應表示：「所有使用非致命武力的事件都將接受調查。」目前尚未公布是否有涉事警員面臨處分或行政審查。

此事件曝光後，引發外界對警力執法標準的再度質疑，尤其是執法過當及對和平示威者使用過度武力的爭議再起。社交媒體上不少聲援聲浪呼籲市府與警方給出交代，並還馬丁一個公道。

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