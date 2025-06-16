洛市抗議示威 近8天561人被捕 12警受傷
聽新聞
test
0:00 /0:00
洛杉磯市警局（LAPD）15日宣布，在最近8天的抗議活動中，共逮捕超過500人。
警方15日在新聞稿中確認，自6月8日至今，在洛杉磯市的抗議事件中共逮捕561人，同時有12名警員受傷，其中三名警員是在14日的抗議行動中受傷的。14日晚，有38人因不同罪行被捕，包括35人違反宵禁，1人因反抗警方的驅散行動被捕，1人因反抗、阻撓、延緩警察行動被捕，1人因拒捕被捕。
洛市警方表示，「在驅散人群時，數次使用了不會威脅生命的彈藥。」但警方並沒有就「一男子被近距離射擊的橡皮子彈打爛睪丸」一事發表評論。
14日的「不要國王」（No Kings）示威遊行在南加州多個城市以及全美掀起風浪。這場遊行相比前幾日抗議聯邦執法部門逮捕非法移民的示威遊行和平許多。前幾日的遊行最終演變為暴力、具有破壞力的行動。
洛市警局詳細地列出這幾日每天逮捕的人數以及逮捕原因。逮捕次數最多的一天為6月10日，當天有203人因反抗警方驅散被捕；3人因持有武器被捕；1人因持有致命性武器襲擊警察被捕；1人因用電擊槍破壞警方飛艇被捕；17人因違反宵禁被捕。
警方將在16日將再次公布逮捕人數。
上一則
移動屋價格低退休族青睞 但地租年年漲恐是暗傷
下一則
FB留言