逢洛杉磯抗議潮 遊客：市中心以外還算安全

洛市實施有限宵禁範圍。（洛市提供）

NBC 4電視台報導，洛市針對移民突襲抗議行動持續一週，部分地區出現零星暴力事件，且實施有限的宵禁 。這場抗議浪潮對不少遊客而言感到不安，他們在電視新聞中看見混亂的畫面，對來此旅遊充滿未知。但也有遊客在其他地區依然覺得十分安心。

抗議活動主要集中在洛市幾個街區，靠近市政大樓和101號高速公路以南一座聯邦拘留中心。受影響的區域已宣布實施有限的宵禁，涵蓋市中心一平方哩區域。在洛市之外，包括洛縣 南部派拉蒙（Paramount）社區等也發生一些小規模示威，其中一場14日演變暴力衝突，地點距市中心約15哩。

對首次來訪的遊客來說，洛杉磯的遼闊，與各地點之間的距離可能讓人難以想像。這座城市擁有近400萬人口，分佈在約500平方哩範圍內。「第一次來，老實說有點害怕，不過我們的旅遊行程提前預訂，所以當我們發現抗議主要集中在市中心時，就重新安排行程」來自德國的旅客洛勒（Markus Loehle）說。

來自奧克拉荷馬州 的羅賽爾（Donna Russell）表示，「我從新聞中了解抗議活動集中在某些地區，其他地方是安全的。」在洛市上方格里菲斯天文台，遊客布羅卡德斯（Karin Brocades）說，他們到這裡時間不長，目前看來一切都很好，很安全也很美麗。來自奧地利的麥伯格（Matthias Meiberg）則親眼目睹抗議和暴力事件。「市中心說實話感覺並不安全，但其他地方都好，這裡的警方很棒。」

警方將安全提升部分歸功於每晚宵禁政策。自本月10日起實施的宵禁範圍包括5號、10號和110號高速公路之間區域，從10號高速公路到110號和5號高速公路匯合處，每晚8時至次日上午6時。該政策施行後，犯罪活動開始減少。然由於當地計畫進一步示威活動，宵禁將持續。小東京和其他地區部分商家為預防更多抗議活動，用木板封住窗戶。