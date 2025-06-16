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南加香港校友會聯會 8學子獲獎學金

洛杉磯訊
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香港校友會聯會理事們與獲獎學生合影。（受訪者提供）
香港校友會聯會理事們與獲獎學生合影。（受訪者提供）

南加州香港校友會聯會獎學基金日前舉行「2025年加州獎學金」頒獎典禮，共有八位南加優秀應屆高中畢業生脫穎而出，獲頒總額8000美元的四年大學獎學金，將自今秋入學起每年領取2000元，合共支持至大學畢業。獲獎學生與家長均親自出席，場面溫馨感人。

校友聯會會長阮桂銘在典禮上表示，自己從事教育多年，深知教育對青年的重要性。她指出，「加州獎學金」自2003年創立以來，鼓勵成績優異且有經濟需求的華裔學子安心升學，初期每年僅頒發兩個名額，近年來因應社區回響與需求逐步增至八名，至今已有114位學生受惠，累計發放金額超過38萬美元。

本屆共有八位學生獲獎，包括來自羅斯密高中的王伊同（Yitong Alice Wang），將就讀柏克萊加大心理學系；譚嘉欣（Alicia Tam），將就讀南加大人類生物學系；賴桂儀（Alissa Lai），將就讀耶魯大學倫理學、政治學與經濟學系；吳嘉雯 (Carmen Ung) 將入讀耶魯大學電腦科學與經濟學；來自約翰羅蘭高中的梁鈞天 (Arthur Chun-Tien Liang) 將入讀聖地牙哥加大電腦工程；來自瑪麗娜高中的林明恩 (Elizabeth Lam) 將入讀史丹福大學環境工程；來自聖蓋博高中的徐樂揄 (Mariah Tsui) 將入讀柏克萊加大應用數學；來自馬凱博高中的黃皓俊 (Matthew Wong)， 將入讀史丹福大學地震工程與電腦科學。

柏克萊加大 耶魯大學 南加大

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