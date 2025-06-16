拳王張君龍訪尹集成 共繪亞裔拳擊新藍圖

拳王張君龍(左二)與尹集成(左三)及夫人黃春芳(Regina Yin)等人合影。(尹氏莊園提供)

曾獲世界拳擊協會（WBA）大洋洲重量級拳王金腰帶、中國重量級拳擊職業第一人的張君龍6月6日專程前往「尹氏莊園」，造訪亞太公共事務聯盟（APAPA）創辦人尹集成（CC. Yin）。這不僅是一次拳壇傳奇與亞裔 領袖的深度對話，更是兩代「龍」的精神傳承。

張君龍2016年拿下WBA Oceania拳王金腰帶後，與恩師霍利菲爾德合影。(張君龍提供)

一個是曾讓世界拳壇重新認識黃種人力量的鐵拳勇者，一個是數十年來默默推動美國亞裔政治參與、社會影響力崛起的智者長者，兩人雖分屬不同領域，卻因共同「龍之精神」一拍即合。張君龍說：「我們都是龍的傳人。」

張君龍此行絕非表面功夫。他坦言尹集成是亞裔社區的大前輩，他不僅懂拳擊，更重要的是他懂人，懂這個社會的運行規則。此話既是敬意，也透露出他此行真正目的：在新的拳擊征程上，他想為亞裔青年開闢出一條路，在這個陌生而複雜的社會裡，他需要一位真正的嚮導。

身為新來者，張君龍初到美國、希望在此紮根、發展拳擊事業，在他心中，尹集成便是那位「長者的龍」，是無數亞裔移民的「活地圖」。

●尹氏莊園 亞裔夢想匯聚地

過去幾年，無論是印度裔矽谷菁英、華裔 州政官員、華人二代草根青年，都陸續拜訪過尹集成。尹氏莊園一角擺放著他們留下的紀念照片與報紙剪報，猶如一部非正式的「亞裔奮鬥編年史」。如今張君龍的來訪，更添加了來自一般人較為陌生領域的一頁。

當天除了張君龍，還有洛杉磯1300電台主持人小米（Sammy Yu）以及TikTok娛樂直播部高管Fei Mei一同前來。尹氏莊園已是北加亞裔心中的智庫聖地與社區神經中樞。

不論誰來，最後總會被尹集成的洞見和人脈圈深深折服。他不只了解美國和加州 政治生態，更了解亞裔社區需要哪些資源、策略、連接感、身份認同。

談到未來拳擊夢想時，張君龍表達了一個比拳台更寬廣的願景：「我希望能打造一個拳擊文化中心，不只是培養拳手，更是培養亞裔孩子的精神與體魄。」

●拳擊 可成亞裔另種語言

過程中，尹集成給他不少指引。他提出，拳擊文化落地不僅是場館和訓練體系，更在於故事的塑造與身分認同的構建。他建議張君龍聯絡各地亞裔青少年中心，與主流媒體建立長期互動，把拳擊從小眾興趣變成社區自我表達的一種方式。

尹集成說，拳台不是唯一的舞台，拳擊可以成為亞裔在主流社會中爭光的另一種語言。

張君龍身為12歲青島市冠軍、13歲山東省冠軍，再到國家隊，登上世界職業拳壇，他的每一步都帶著汗水與血性，他不是一夜成名的幸運兒，而是靠十年如一日堅持的老派鬥士。2012年轉職業，2014年拜師拳王霍利菲爾德，2016年拿下WBA Oceania金腰帶，他成為第一個進入世界前15的黃種人重量級拳手。他讓世界看見，黃皮膚也能有強悍的力量。

張君龍如今開始談團隊、談公益、談點燃夢想。他說︰「我們不能自己站上拳台，要讓更多亞裔孩子知道他們也可以。」

這場「龍與龍」的交流在輿論中發酵。當天也在場的金定邦（Golden Jin）說：「張君龍給我一種特別強烈的感覺，他不是來炫耀拳王身分的，他是來找一條更大的路。」

他們之間的對話，不只是拳擊，更是未來亞裔敘事的預演。在美國，拳擊不只是運動，也是弱勢群體打響自己名字的一種方式。而亞裔，尤其是華裔，一直少有這種方式的代表。張君龍來了，他不僅帶來了鐵拳，也帶來了改變敘事的可能，而他選擇走進的第一站，就是尹氏莊園，是尹集成，是亞裔社區的心臟。