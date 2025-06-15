中信銀攜華航、雄獅 推廣台灣祕境

廖如清強調此次中信、中華航空與雄獅旅遊的跨界合作，期望創造品牌價值並為貴賓提供深度台灣文化旅遊體驗。（記者張庭瑜／攝影）

美國中國信託銀行14日聯合中華航 空公司及雄獅旅遊，在橙縣寶島文化村（Yiya Formosa）舉辦「發現台灣祕境」主題活動。此次活動以台灣觀光 鐵道「鳴日號」為主軸，結合文化、旅遊與金融服務，為美國僑界帶來獨特台灣深度旅遊體驗。

貴賓聚精會神聆聽講者發表。（記者張庭瑜／攝影）

中國信託銀行高級副總裁廖如清指出，此次三方異業合作，中國信託作為台灣最具國際化的銀行，攜手歷史悠久的中華航空及台灣最大旅遊集團雄獅旅遊，共同創造品牌價值，期望為客戶帶來尊榮的文化旅遊享受。

雄獅旅遊工作人員在投影幕前介紹「鳴日號」觀光列車行程與文化特色，搭配簡報畫面展示列車風貌。（記者張庭瑜／攝影）

活動現場特別安排台灣經典小吃如台灣香腸、大腸麵線，讓賓客彷彿置身台灣。華航提供機隊模型與升等券抽獎，增添活動互動與驚喜。

現場擺設鹹酥雞與香腸串燒攤位，為貴賓呈現台灣家鄉味。（記者張庭瑜／攝影）

中華航空美洲地區行銷協理張邱驊表示，華航將持續與優質夥伴合作，推出更多創新產品；最近開始與美國西南航空合作，進一步擴大北美航網，為旅客提供更便捷的航空服務。雄獅旅遊總經理劉文義介紹，雄獅旅遊獨家經營多條台灣鐵道觀光產品，包括嘉義至阿里山的「鳴日號」、台中至苗栗的「山線」與「海線」，以及屏東枋寮至台東的南迴線。

「鳴日號」的最大特色在於將米其林星級料理帶上鐵道車廂，打造全台唯一的五星級車上餐飲體驗。

廚師現場提供熱呼呼的大腸麵線，吸引來賓排隊體驗。（記者張庭瑜／攝影）

華航地區銷售經理Jenny Lee說明，華航已連續七年榮獲APEX五星航空公司殊榮，航線遍及29國、192個航點。機隊持續現代化，引進Airbus A321neo等新機型，提供更大螢幕、無線充電與升級耳機等。華航也攜手米其林三星餐廳「頤宮」等知名品牌，於台北出發航班提供頂級餐飲，並開放官網預訂超過20種特色餐點。對企業客戶，華航企業會員計畫允許公司員工共享里程積點，提供更靈活的商務旅行解決方案。

張邱驊介紹華航在北美與西南航空的合作以及新機隊優勢。（記者張庭瑜／攝影）

駐洛杉磯辦事處觀光組現場推廣台灣觀光新口號「Taiwan: Waves of Wonder」，邀請僑胞多回台灣，親身體驗寶島之美。

中國信託銀行副執行長劉建虹特別從台灣趕來參加活動。中國信託在美國深耕超過35年，於加州 、紐約、紐澤西及亞利桑那州設有21個服務據點，提供全方位金融服務。