「不要國王」內陸也遍地開花 奇諾岡數百人怒吼

抗議者表達憤慨，美國不要國王。（記者啟鉻／攝影）

14日近午，奇諾岡市中心大量抗議民眾走上街頭，他們手舉「不要國王」、「不要獨裁者」、「不要法西斯主義」等標語，向總統川普 及施政發洩憤慨。現場抗議民眾數百人，這是當天內陸地區多場抗議活動之一。過往駕駛不斷鳴笛表達支持。

抗議者來自各年齡層。（記者啟鉻／攝影）

當天上午11時左右，位奇諾岡市中心步行街附近Grand路和Peyton街交會處就開始聚集抗議者，他們來自各年齡段、多個族裔，也有不少白髮蒼蒼的長者加入，其中還有夫妻二人一同參與。他們高舉美國國旗，有的將國旗披在身上，還有相當多數人手舉標語牌，內容有：「不要國王、停止暴行、捍衛民主、拯救我們的國家」，還有抗議者披墨西哥 國旗，標語寫著「在被掠奪土地上無人是合法的」。在抗議隊伍中，只有少數參與者是亞裔 面孔。

過往車輛鳴笛表達對抗議行動支持。（記者啟鉻／攝影）

一位夫婦參與者表示，加入抗議，是要反對川普對這個國家所做所為，「我活了54歲，從未見到美國在如此危險的境地。」 還有一位女士說：「美國是偉大國家，來此抗議就是讓美國再次偉大！」

據悉，南加內陸其它地區也舉行民眾抗議活動，包括科洛那、河濱市中心、坦密庫拉、聖伯納汀諾市區、安大略市等，還有聖地牙哥、橙縣等也有抗議行動。現年74歲抗議者、退伍老兵克拉克（Tim Clark）表示，大家必須站出來捍衛正義，美國有憲法、有法治，而不是讓川普這樣的「國王」為所欲為。