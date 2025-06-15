挾公車、槍殺乘客 洛縣男被控11重罪

51歲男子坎貝爾涉嫌在公車上開槍殺人後劫車，與警方展開長達45分鐘追逐，日前被法院裁定須接受審判。（Pexels示意圖）

ABC 7電視台報導，51歲的坎貝爾（Lamont Campbell）2023年在洛杉磯 公交車上開槍射殺一名乘客後，持槍劫持公車與多名乘客，並與警方展開約45分鐘的追逐。本案日前在洛縣 高等法院過堂，法官裁定證據充分，被告須接受審判。下次庭審日期為6月26日。

坎貝爾面臨11項重罪指控，包括謀殺、搶車及持槍綁架等。法官柯恩（Sean D. Coen）在聽取案發當時司機與兩名乘客的證詞後，裁定有「足夠理由」讓案件進入審理階段。

案發於2023年9月25日凌晨12時45分左右，地點在南洛杉磯Manchester大道與Figueroa街交匯處附近。坎貝爾突然在車上掏槍，射擊48歲男子李維拉（Anthony Rivera）的大腿。接著命令公車司機開車，並向一名女性乘客開槍搶奪財物。李維拉在追逐結束後送醫不治身亡。

司機康楚拉斯（Dennis Contreras）表示，坎貝爾用槍威脅他開車，他趁機啟動緊急警示系統並持續鳴笛示警。女乘客柯爾曼（Arzetta Coleman）證實，坎貝爾開槍前未有任何對話，向她開槍並威脅殺死她時，她「以為自己會死」。

警方接獲報案後，從南洛杉磯展開追逐，過程中目擊公車闖紅燈、逆向行駛。公車最終在市中心被警方用刺胎器逼停，特警破窗救出司機並逮捕坎貝爾。