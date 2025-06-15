聖塔蒙尼卡「娛樂區」啟動 助振興第三街 可合法戶外飲酒

聖塔蒙尼卡市三街露天商圈將配合娛樂專區試營運，成年市民可在此配戴腕帶合法飲酒。（取自Google Maps）

ABC7電視台報導，聖塔蒙尼卡市第三街步行街娛樂區13日啟動，成為南加 首個合法戶外飲酒區。這項創新措施，將振興當地商業活動，為遊客和居民創造全新休閒娛樂體驗。

娛樂區允許達到法定飲酒年齡成年人在指定區域戶外飲酒。參與者可從獲得許可合作商家購買酒精飲品，並在周五、周六和周日上午11時至晚10時期間，在戶外享用。所有參與者必須佩戴由合作商家發放的市政府認可腕帶，並嚴格在娱樂區邊界內飲酒。該區域覆蓋第三街步行街部分路段，這裡街道已對車輛交通封閉。

聖塔蒙尼卡市議會5月批准設立該娛樂區，作為振興步行街商業活動綜合項目的重要組成部分。該項目得以實現，歸功加州參議院 969號法案，該法案授權地方政府設立指定戶外區域，允許消費者在此享用從參與餐廳和酒吧購買酒精飲品。

娛樂區將在21日下午2時至7時舉行年度「步行街驕傲節」，該活動是聖塔蒙尼卡最重要的驕傲節慶典之一。

聖塔蒙尼卡市長內格雷特（Lana Negrete）表示，她深知水漲船高道理，為市區帶來關注度和活力，將惠及整個城市商業社群。該措施象徵城市在創新管理和促進經濟發展方面邁出重要一步，預計將為當地旅遊和餐飲業帶來積極影響。