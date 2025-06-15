我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

杜拜67層摩天大樓深夜大火 火舌沿牆猛竄 3820人險逃生

一文看懂伊朗火力 「烈士」飛彈首曝光 以防空扛得住？

ICE執法後 農場工人缺勤率至少40%

編譯組╱綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
國土安全部在南加各地執行移民執法行動。圖為無證移民被逮捕。（取自USCIS X）
國土安全部在南加各地執行移民執法行動。圖為無證移民被逮捕。（取自USCIS X）

美國移民暨海關執法局近日對移民的突襲掃蕩行動，已為南加州的種植業者和農場工人造成沉重打擊，許多農場工人不敢上班，農田一片靜寂。有社區代表指出，工人的缺勤率，至少有40%。面對社區壓力，川普14日稱在農場、餐廳及酒店的移民執法行動將暫停。

ABC電視台報導，美國移民暨海關執法局（ICE）高階官員Tatum King向ICE內部發送的郵件指示，即日起暫停在農場（包括水產養殖與肉類包裝廠）、餐廳及酒店的移民執法行動。國土安全部則證實，此舉是總統川普授意下進行。

近日一段在社群廣為流傳的短片顯示，加州范杜拉縣的農場工人在田間奔跑，緊跟其後的，是多名穿制服男子，疑似是移民執法人員。不久後，工人倒地，並見一輛白色小型貨車急速穿越空曠田野前來支援。

短片是一名花販在Instagram 10日上載，正值國土安全部持續在南加各地執行移民執法行動，包括突襲搜查商號及日間工人的聚集地。突襲行動在南加多社區引發抗議，包括洛杉磯、聖塔安那、派拉蒙及波莫那。而該影片傳出後，在網路上引起廣泛關注。

移民執法行動導致南加州的農業大受打擊，以范杜拉縣受影響尤甚。該縣的一個卡馬裡奧苗圃（Camarillo Nursery）仍在營業，苗圃後面是大片農田，但卻四周無人，異常靜寂。非營利組織805UndocuFund執行長Primitiva Hernandez表示，至少35名農場工近期被ICE逮捕，整個社區處於驚恐中，一看到穿制服的人，就會有人高喊「ICE來了」。

來自該苗圃的岡薩雷斯（Julia Gonzalez）說：「我們正在失去田間勞作的工人，他們的作物是許多人仰賴的食物。」

當地社區代表洛佩斯（Arcenio Lopez）指出，農田工人有不同身分，有些人或感上班更為安全，但也有些覺得不安全，選擇留在家中。洛佩斯表示，曾與一些種植業者交談，他們指出，至少40%的工人，沒有到田間上班。

國土安全部在南加各地執行移民執法行動。圖為無證移民被逮捕。（取自USCIS X）
國土安全部在南加各地執行移民執法行動。圖為無證移民被逮捕。（取自USCIS X）

移民 南加 ICE

上一則

小颶風區歇特灣 加州風力最強地點

下一則

洛市議員提案 全市新屋免車庫 建築成本最多可省3.8萬元

延伸閱讀

看病也危險？白卡資料洩ICE 紐森批踐踏隱私

看病也危險？白卡資料洩ICE 紐森批踐踏隱私
社媒傳ICE人員入住 南艾爾蒙地華人酒店被圍攻

社媒傳ICE人員入住 南艾爾蒙地華人酒店被圍攻
川普強要白卡個資 助掃無證客

川普強要白卡個資 助掃無證客
古巴等4國數十萬移民 國土安全部發離境通知

古巴等4國數十萬移民 國土安全部發離境通知
芝加哥警方不助移民執法 卻向聯邦提交紀錄

芝加哥警方不助移民執法 卻向聯邦提交紀錄
ICE掃蕩無證客 白宮為什麼盯上「家得寶」？

ICE掃蕩無證客 白宮為什麼盯上「家得寶」？

熱門新聞

櫻桃盜竊案中，警方逮捕三名華人。（聖荷昆縣警局）

華人大爺大媽組團偷摘櫻桃 下場慘了

2025-06-08 14:44
餐廳開業，都有遇到吃霸王餐的經驗。圖為示意圖。（記者張宏／攝影）

10人吃掉400元喊菜太鹹拒付 南加老闆靠這招霸氣逼買單

2025-06-13 02:19
餐廳出示監控影像證據，證明移動屏風前現場已沒有什麼客人了。（記者張宏／攝影）

擺席11桌賴帳 理由遭監控打臉 華人夫婦：寧坐牢也不給錢

2025-06-13 12:23
在美國生活36年的一位南加州祖母，近日選擇自願離境返回墨西哥，與家人含淚道別。（截圖自GoFundMe）

南加婦自我驅逐 華裔混血女兒含淚送別

2025-06-13 15:53
在美國替孩子取名相當自由，但也仍有其規範。（路透）

不開玩笑 在美國取這11個名字違法

2025-06-07 17:56
亞裔老奶奶彎腰撿起民眾丟在路上的空瓶。（X@aldobuttazzoni提供）

無視身旁暴亂 華人大媽淡定撿廢瓶 走紅網路

2025-06-10 22:02

超人氣

更多 >
明州眾議員夫婦遭暗殺 2死2傷 假警察登門行凶

明州眾議員夫婦遭暗殺 2死2傷 假警察登門行凶
南加「不要國王」遊行生變 示威者與警爆衝突

南加「不要國王」遊行生變 示威者與警爆衝突
華府閱兵遊行 1991年以來首度 規模最大

華府閱兵遊行 1991年以來首度 規模最大
明州槍案兇嫌留下近70人名單「宣言」 州長副州長皆在列

明州槍案兇嫌留下近70人名單「宣言」 州長副州長皆在列
華府閱兵 6600兵力震撼 川普：美國陸軍永不放棄永不投降

華府閱兵 6600兵力震撼 川普：美國陸軍永不放棄永不投降