光影留聲－致敬中國電影120年 8月9日金曲音樂會

「光影留聲－致敬中國電影120周年：經典電影歌曲交響音樂會」將於8月9日在聖迪馬斯Bonita藝術中心舉辦，主辦方日前在西柯汶那舉辦記者會。（記者張宏／攝影）

「光影留聲－致敬中國電影120周年：經典電影歌曲交響音樂會」將於8月9日在聖迪馬斯Bonita藝術中心舉辦，主辦方宣布，音樂會將以交響樂 形式演繹多首膾炙人口的中國電影金曲，帶領觀眾重溫銀幕經典。

中國駐洛杉磯總領事館文化領事陳風華表示， 中國電影的120年不僅記錄社會變遷，也透過音樂傳遞民族情感。這場音樂會是文化的橋樑，連結過去與現在，也連結中美兩國的藝術交流。

「光影留聲－致敬中國電影120周年：經典電影歌曲交響音樂會」日前在西柯汶那舉辦記者會，森林湖市議員于淼（後排左四）、中領館文化領事陳風華（後排左六）和蒙市副市長楊安立（後排左七）與主創人員合影。（記者張宏／攝影）

音樂會總策畫王當表示，音樂會將邀請南加 當地交響樂團和歌唱家合作，共同演繹時代經典，在中國電影誕生120年和世界電影誕生130年的歷史長河裡產生很多金曲，希望透過跨越時代的旋律，帶給南加不同年齡層觀眾聽覺的饗宴。

音樂會總導、女高音歌手楊紫萍表示，演出聚集南加優秀的華人歌唱家和年輕一代，精心挑選多首最具代表性的電影歌曲，融入交響樂加電聲樂和部分民族樂器的恢弘編排及加州 愛樂藝術團60人絕美合唱，視聽效果令人期待。

藝術總監，男高音歌手李振濤表示，電影音樂不僅是背景，更是情感的催化劑。演職員將以最真摯的演繹，致敬這些經典作品。

音樂會時間8月9日（星期六）晚7時，場所Bonita Center for the Arts， 地址：822 W Covina Blvd, San Dimas, CA 91773。