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父親節餐飲特惠有哪些 趕快看過來

編譯胡立宗／綜合報導
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Shake Shack的Double Shackburger父親節套餐。（Shake Shack提供）
Shake Shack的Double Shackburger父親節套餐。（Shake Shack提供）

許多連鎖餐廳都在6月15日的今年父親節當天或之前開始提供用餐優惠，一文帶你看都有哪些好康。

Shake Shack：優惠活動即日起至16日，以優惠碼「DADMODE」，透過Shack App、線上點餐（shakeshack.com）或店內點餐機，就能獲得買一送一的「BOGO Double Shackburger」。

・Applebee's：花50美元購買禮卡，就能在6月29日前獲得10美元回饋卡，記得要在8月3日前使用回饋卡。

・Baskin-Robbins：「The Cold One Cake」與「The Coolest Cones Cake」都是父親節蛋糕的好選擇。

・Carrabba's Italian Grill：父親節特餐包括「Spicy Palermo Wings」、「Ribeye with Bourbon Browned Butter」、「Lamb T-Bones with Bourbon Mint」，與「Sogno Di Cioccolata Chocolate Dream」。

・Carvel：他們的父親節Round Cake是寵壞父親的上選。

・City Barbeque：父親節優惠從即日起至15日，餐點是「Gather 'Round Meal」，從開胃菜、一磅的煙熏肉、麵包，到兩道附餐與兩道甜點。另外，已經是City Rewards會員的，還能額外獲得免費甜點，15日當天還能獲得雙倍點數。

・El Pollo Loco：線上選購7.99美元的超值套餐「Meal Deal for Dad」，內含經典雞肉捲餅、熱的肉桂粉吉拿棒、莎莎醬薄餅與一杯飲料。

・Fazoli's：免費的奶油乳酪醬義式寬麵（Fettuccine Alfredo），也可換義大利式肉醬或蕃茄醬的麵，15日當天還能獲得免費前菜。

・Fleming's：預定父親節當天，可獲得89美元的三道菜海陸特餐。

・IHOP： 6月30日前，記得用IHOP禮物卡請爸爸吃一頓好的早餐或晚餐。25美元的禮物卡可獲5美元回饋卡，回饋卡效期到8月25日。

・McAlister's Deli：15日前都能買30美元的禮物卡獲得兩組5美元優惠碼，優惠碼8月16日前都能使用。

・Moe's Southwest Grill：父親喜歡德州墨式料理？買30美元的禮物卡，可獲10美元折扣碼，購買期限為16日以前。

・Schlotzsky's：即日起至6月17日，買30美元的禮物卡就能獲得10美元的eReward折扣碼，但折扣碼必須在7月17日前解鎖，解鎖後14天失效。

App 義大利 Shake Shack

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