川普威脅砍補助 洛杉磯兒童醫院宣布將關閉跨性別中心

洛杉磯兒童醫院將於7月22日關閉跨性別兒童與年輕人醫療計畫。圖為洛杉磯兒童醫院。(美聯社)

在川普政府不斷升高的政策壓力下，洛杉磯兒童醫院（Children’s Hospital Los Angeles，CHLA) 將於7月22日關閉跨性別 青少年醫療計畫，此舉引發當地跨性別社群、家長及維權團體的強烈反彈。

根據洛杉磯時報、Eyewitness News等多家媒體取得的內部郵件，CHLA預訂7月22日關閉其「跨性別青少年健康與發展中心」（Center for Transyouth Health and Development）及相關性別肯定醫療手術計畫，於6月13日起通知近3000個患者家庭，並稱目前「沒有可行的替代方案」供醫院持續提供此類專門服務。CHLA高層在員工信中表示：「毫無疑問，這是對我們機構一項痛苦且重大的改變，也是對CHLA的使命、願景與價值觀的一大挑戰。」

郵件指出，若CHLA繼續營運該跨性別中心，將危及醫院為「數十萬名其他兒童」提供醫療服務的能力。聯邦司法部、衛生及公共服務部、聯邦醫療保險 與醫療補助服務中心（CMS）已對持續提供性別肯定醫療的醫師與醫院發出嚴厲警告，甚至可能遭受檢察起訴。

CHLA表示，該院對聯邦補助的依賴度為加州 兒童醫院之最，若因提供跨性別醫療而被終止聯邦資金，將導致醫院整體營運岌岌可危，影響廣大低收入家庭兒童的基本醫療服務能力。電郵中提到，若失去聯邦資金來源，CHLA僅能維持運作約50天。

CHLA的跨性別青少年中心是全美歷史最悠久、規模最大的此類醫療計畫之一，亦是少數能為使用公費醫療保險的跨性別青少年提供青春期阻斷劑、荷爾蒙療法與手術服務的醫療機構。此外，CHLA也是加州兒童醫療中心中最依賴公共資金者之一，全洛杉磯約40%的兒科病床在該院。

行動人士擔憂，CHLA此舉恐樹立「危險先例」。Equality California表示：「依加州法律，拒絕平等醫療權利屬違法行為，絕不容忍。加州有責任捍衛弱勢與少數族群的基本人權，必須採取法律行動，維護跨性別青少年與其家庭應有的尊嚴與尊重。」

今年2月CHLA曾因川普總統行政命令短暫停止部分未滿19歲患者的荷爾蒙療法，當時即引發大規模抗議。該禁令數周後，在患者家庭、LGBTQ+民權團體及加州司法部的壓力下被撤回。