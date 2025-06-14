關稅戰影響 洛杉磯港5月貨運量同比降5%

洛杉磯港執行長塞羅卡（Gene Seroka）（左）與耶魯大學預算實驗室經濟學主任Ernie Tedeschi在13日的簡報會上探討了關稅政策對美國的影響。（截自洛杉磯港簡報會 ）

在經歷連續十個月的增長後，洛杉磯港 5月貨運量同比下降5%。這主要是美國進、出口貨物關稅 戰導致的。專家表示，關稅戰也使家庭的購買力平均下降2500美元，且對低收入 與工薪家庭的衝擊更大。

洛杉磯港執行長塞羅卡（Gene Seroka）13日在線上簡報會表示，5月洛杉磯港共處理71萬6619TEU（20英尺標準貨櫃）的貨物。隨著進入傳統旺季，5月貨運量比4月增長，但進口貨運量下降19%。他說，「除非很快達成長期、綜合性的貿易合約，否則今年末的假日季，將會看到價格更高、選擇更少的商品。」

塞羅卡說，目前有兩個關鍵時間點，一個是7月8日，這是美國與除加拿大和墨西哥之外的貿易夥伴國，對關稅進行磋商的最後期限；另一個是8月11日，這是中美兩國90天暫停關稅增長的到期日。

耶魯大學預算實驗室經濟學主任Ernie Tedeschi作客簡報會表示，關稅使商品價格平均上升1.5%，每個家庭每年購買力減少近2500美元。他說，「對美國所有家庭和商品的影響有差別。低收入和工薪家庭比高收入家庭受到的衝擊更大。商品如鞋、服裝和消費者家電，將有雙位數價格上漲。」

洛杉磯港5月的進口貨運量為35萬5950TEU，比去年同期下降9%；裝有貨物的出口貨運量為12萬196TEU，同比下降5%。空貨櫃有24萬472TEU，比去年同期上升2%。

在聯邦貿易及關稅政策影響下，洛杉磯港貨運量下降在預期之中。今年4月，川普對所有進口商品增加10%的基礎關稅；對美國有貿易逆差的國家，則加徵更高的關稅。包括對中國的145%，使中國對美商品增加125%的報復關稅，不過目前該關稅處暫停狀態。中美雙方12日在倫敦的會面上達成初步和解，但尚未通報新的關稅政策。

塞羅卡介紹，這些關稅正在為美國企業增加壓力，他指出，最近參加在底特律的汽車產業大會，業者和供應商表示，目前有「穩定但低水平的零部件供應」，艱難支撐著汽車產業。目前狀況下，業者在支付高關稅與汽車工廠停工之間沒得選，因為一個工廠停工，意味著每小時200萬至500萬美元的投資損失。他說，對中小型企業來說，他們真實感覺到了經濟刺痛。