湖人3連冠時期唯一華裔啦啦女郎活躍「舞」林 揭入隊祕辛

Alice簡至今活躍在舞蹈教學界。（記者楊青／攝影）

核桃市大型舞蹈社Dancecapade近日舉辦第25屆舞展，300多位舞者激情演出八小時，1500多名觀眾如癡如醉。舞展推手，正是當年洛杉磯職籃湖人 隊三連冠鼎盛時期唯一的華裔啦啦女郎簡志嘉（Alice Chien）。

10歲時隨父母從台灣移民 美國，Alice簡至今保持美國人傳統的淳樸；當年的輝煌，回憶得風輕雲淡。

Alice從2000至2003年連續四年擔任湖人隊啦啦女郎。當時她已從南加大 商學院畢業，正在一家公司擔任全職財經分析員。「我看到湖人隊徵召啦啦隊員的廣告，因為從小喜歡跳舞，一直熱愛，所以想去試試。」Alice從5歲開始在台灣學習舞蹈，移民來美後，一直繼續學習，高中畢業後以出色的舞蹈功底，成為南加大舞蹈隊和啦啦隊員，舉凡南加大籃球賽、足球賽和各種大型體育賽事和活動，都有她熱情洋溢、活力四射的身影。

但她沒有想到，競爭湖人啦啦隊，會有這麼多對手。「500多女生一起到場，我們擠在一個小小的地方，考官都不知道大家的名字，每個人身上只有一個號碼。」Alice笑說，考官不知道你是誰，他們只在乎你跳得好不好、有沒有足夠的表現力和感染力、外表夠不夠搶眼。考官教給大家一段20分鐘左右的舞蹈，然後從人群中叫號，三人一組先後被叫到考官面前表演，其他人在旁邊等候，最後考官對每個人都只說一句話：「請留下」或是「謝謝你」，大家都怕被說「謝謝你」，因為這意味著你可以回家了。

Alice簡從2000至2003年連續四年擔任湖人隊啦啦女郎，是其間湖人啦啦隊17人中唯一華人。（Alice簡提供）

這樣的過程前後一共四次，每次都刷掉一半人。第五次，也是最後一次，由湖人隊的工作人員親自面試，重點看女孩們的談吐和臨場對應。

「所有經過前四關的女孩站成一排，開始自我介紹，」Alice向面試官說，她來自鑽石吧，熱愛跳舞，然後解釋為什麼想成為湖人啦啦女郎等。每個人介紹自己和回答問題後，還要來一段獨舞，這是最後展現個人魅力的機會。那次，湖人啦啦隊在500多人中錄取17人，Alice簡是唯一華人。

Alice簡（右二）參加湖人隊啦啦隊表演，父母到場加持。（Alice簡提供）

2000至2003年正是湖人隊鼎盛時期，連三年奪得總冠軍，讓柯比布萊恩（Kobe Bryant）、「俠客」歐尼爾（Shaquille O'Neal）和湖人隊家喻戶曉，湖人啦啦隊也水漲船高。Alice簡和其他的湖人啦啦女郎，在此期間隨球隊周遊世界，留下難忘經歷。

「開始時我一邊全職工作，晚上和周末瘋狂跳舞，參加啦啦隊的各種表演，」Alice說，湖人隊獲三連冠後，全球比賽暴增，她最後辭掉工作，成為全職啦啦女郎，「因為我覺得這是人生中非常難得的機會，工作可以再找，但隨湖人隊周遊世界，人生可能永遠都不會再有這種機會」。她笑言，湖人啦啦女郎是有報酬的，但僅有最低工資，因此在不表演時，她開始教孩子們跳舞，這樣才有辦法支付日常開銷。

2003年從湖人啦啦隊退休，Alice再次面臨人生選擇：或者重新找工作；或者創業，她選擇後者，創辦了Dancecapade。

「我從小就熱愛跳舞，入這行沒後悔。」Alice說，她自認是一個好老師，但創業並不容易。起步的時候，她一個人身兼教學、對外聯絡和財務，所有事情都親歷親為。因為不知道創業知否會成功，不敢請人，直到五年後才開始請老師，並擴大規模。20多年過去，她的舞蹈社現在已有將近20位舞蹈老師。