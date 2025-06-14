保育新嘗試 扶養失親幼崽 人類穿獸衣、戴面具扮媽媽

工作人員扮成母熊與「熊寶」玩耍。（美聯社）

人類發現失親的野生動物幼崽時，傳統的扶養方式是以人形直接與幼崽互動。但與人類過度親近的野生動物，放歸山林時很可能適應不良，甚至可能跑回人類社區覓食。

「熊媽」幫「熊寶」餵奶。（美聯社）

「聖地牙哥 人道協會」正嘗試以新的方式養大幼崽，即工作人員穿上獸衣、戴上面具，身上盡量只有母獸的氣息，以減少牠們對人類的接觸。

聖地牙哥人道會社收養的「熊寶」。（美聯社）

會社人員說，這個方法相對較新，目前還沒有明確的定論，但他們已成功養大三隻郊狼，並成功重回野外。他們目前在幫助洛斯帕德雷斯國家森林（Los Padres National Forest）找到的小熊，希望有一天也能把牠送回原生地。

專案負責人威爾契（Autumn Welch）告訴美聯社，「熊寶」（非正式稱呼）4月12日剛被發現時，加州 漁獵局曾試圖把牠送回原處，看母熊會不會來領，但是結果令人失望，熊寶變得更瘦弱，只好由她們開始人工餵養。

「熊寶」睡在義母的身上。（美聯社）

但是她們不想讓「熊寶」熟悉人類環境，因此每當要餵食或互動時，工作人員都會變身成母熊，全身裝備都存放在母熊氣味的氣密桶內。目前看來是有效的，因為原本3磅的牠，一個多月已長成了12磅。

維吉尼亞州 里奇蒙野生動物中心（Richmond Wildlife Center）2024年利用母狐的面具，成功餵養幼狐。狐狸與「熊寶」的相同之處除了野生餵養法，牠們都還有「義母」，超大的狐狸與母熊布偶，讓牠們有個依偎的對象。

母熊套裝的用處很大，除可減少牠們與人類的接觸，還能讓牠們把假熊當成親人，放開心地玩耍。威爾契笑稱，為了能增加救援能力，她們正在到處蒐集動物面具，但依然找不到臭鼬的。

熊寶最近發生一件大事，開始會挖土找蟲吃，而且還很快就得心應手了。牠之前已學會在樹叢裡找食物吃，還會在樹幹上打盹。熊寶是五年以來第四隻進入收容中心的，如果正好出現年紀相仿的熊孩子，牠們之間的互動，更能減少人類的影響。