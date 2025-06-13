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怕被抓 患者不敢就醫 診所推家訪服務

洛杉磯訊
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聖約翰社區健康中心在南加州多地設有據點，近期推動「無懼健康計畫」，由醫護人員到府看診，保障移民社區民眾在ICE突襲行動期間的就醫權益。（取材自Google Map）
聖約翰社區健康中心在南加州多地設有據點，近期推動「無懼健康計畫」，由醫護人員到府看診，保障移民社區民眾在ICE突襲行動期間的就醫權益。（取材自Google Map）

據ABC7電視台報導，近日美國移民暨海關執法局（ICE）在南加州多地展開突擊行動，引發當地移民社群廣泛恐慌，許多民眾不敢出門，甚至連原訂醫療行程也紛紛取消。面對這股壓力，聖約翰社區健康中心（St. John's Community Health）緊急推出「無懼健康計畫」（Healthcare Without Fear），由醫師與護士到府看診，確保患者在不穩定時期仍能獲得必要醫療照護。

聖約翰社區健康中心在洛杉磯、內陸帝國與科切拉谷（Coachella Valley）設有多個服務據點，提供低收費與免費醫療服務予無保險與低收入家庭。執行長曼加（Jim Mangia）表示，近期患者來診人次大幅減少，降幅超過三分之一。中心主動聯繫未出席患者後發現，不少人坦言因擔憂ICE突襲與街頭軍人出沒，選擇留在家中避免風險。

這波恐懼所帶來影響相當明顯，部分孕婦因不敢外出而錯過產前檢查，兒童入學體檢也受到影響，而患有慢性病如糖尿病、高血壓患者則更讓人擔心，一旦未能持續追蹤病情，可能出現惡化，甚至危及生命。

為因應患者需求與恐懼，中心自今年1月開始推動「無懼健康計畫」，由醫師或護士親自前往病患家中提供醫療服務。起初每周僅服務約5人，但近期需求急遽上升，目前已增至每周約50人。曼加表示，特別是在最近兩天，越來越多患者明確表示希望改為家訪，不願親自到診所就醫，足見社區恐慌情緒仍在升溫。

雖然家訪成本相對較高，但該中心並未向患者收費，而是自行吸收相關支出。曼加強調，無論成本多高，機構使命不會改變，就是為有需要民眾提供適切醫療服務。

他也特別提醒社區民眾，診療空間依法屬於「安全區域」，聯邦移民執法人員若無針對特定個人具名搜查令，不得進入診所，民眾可安心就醫，不必過度擔憂。

聖約翰社區健康中心指出，目前該機構超過85%病患屬於低收入族群，主要依賴加州醫療補助（Medi-Cal）就醫。曼加呼籲所有人不要因恐懼而犧牲健康，他表示，無論情勢如何，該中心會持續以實際行動守護社區每一位成員健康與權利。

低收入 移民 加州

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