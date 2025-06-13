聖蓋博市警員支援洛市中心警力

聖蓋博市府。（記者王若然／攝影）

洛杉磯市中心抗議仍在繼續，抗議民眾和警方衝突不斷。在洛市警力吃緊的情況下，聖蓋博 市警局派出警力支援。

聖蓋博市議員吳程遠（John Wu）10日在接受採訪時表示，聖蓋博市警局派出了約三、四位警員支援洛市中心警力。他表示，在警力系統中，若一個城市警員需要幫助，其他城市也都會支援。若有必要，城市會出動一半警力支援洛市中心。

聖蓋博警局和市府11日發表聲明稱，「聖蓋博市議會致力於確保所有居民的安全和康樂，不管居民的身分如何。我們向社區保證，聖蓋博警局不參與移民 執法活動。根據加州 價值法案（SB54），我們的警員不過問身分，地方監獄不用於聯邦移民執法行動，也不輔助聯邦移民行動。」

「然而，當其他執法單位在緊急事件中需要快速的支援，例如警員受到威脅或有危險的嫌疑人，聖蓋博警局會前往支援。這些行動僅限於保護公共安全，不涉及移民執法任務。」

聲明中表示，「我們相信建立城市及其服務的人民之間的信任。移民執法屬於聯邦責任，聖蓋博市為每個稱之為家的人，持續努力營造安全、開放和尊重的環境。」