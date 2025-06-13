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2處新設國家紀念碑 司法部擬廢除

編譯廖宜怡／綜合報導
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川普政府推動廢除加州兩處最新設立的國家紀念碑，圖為其中之一的查克瓦拉國家紀念碑。（美聯社）
川普政府推動廢除加州兩處最新設立的國家紀念碑，圖為其中之一的查克瓦拉國家紀念碑。（美聯社）

美國司法部本周在一份備忘錄中透露，將廢除加州兩座最新設立的國家紀念碑，它們是位於加州北端的薩提特拉高地國家紀念碑（Sáttítla Highlands National Monument）和位於南加州約書亞樹（Joshua Tree）附近的查克瓦拉國家紀念碑（Chuckwalla National Monument）。

舊金山紀事報指出，薩提特拉高地紀念碑是由前總統拜登於今年1月設立，目的在保護沙斯達山（Mount Shasta）東北部一片占地22萬4000畝的火山地貌，此地以火山熔岩床和洞穴聞名。設立紀念碑是由加州皮特河部落（Pit River Tribe）發起，主要是為了防止在部落聖地進行地熱能發電。查克瓦拉紀念碑也是為了保護同樣受能源開發威脅的62萬4000畝沙漠區域。

沒有直接回應紀事報關於廢除加州國家紀念碑的問題，白宮發言人菲爾茲（Harrison Fields）只在一份聲明中引述川普的承諾，即「將我們的聯邦土地和水域出租作為開發石油、天然氣、煤炭、地熱能和礦產等資源之用」。

司法部副助理部長佩提特（Lanora C. Pettit）則撰寫了一份長達50頁的備用錄稱，美國1906年頒布的「古蹟法」（Antiquities Act）賦予總統權力決定一個地區是否具有被指定為國家紀念碑的資格。雖然這項法案沒有明文規定廢除國家紀念碑的事宜，但佩提特表示，該法案未提到這方面恰恰暗示了總統擁有這個權力。

然而，紀事報表示，佩提特的說法雖然是針對薩提特拉高地紀念碑和查克瓦拉紀念碑做出的，卻推翻了聯邦政府先前關於不得任意更改國家紀念碑的法律解釋。

川普在第一任期內曾廢除猶他州南部兩座國家紀念碑，熊耳（Bears Ears）和大階梯-艾斯卡蘭特（Grand Staircase-Escalante），但拜登上任後予以重設。

曾反對川普廢除猶他州紀念碑的環保組織「生物多元化中心」（Center for Biological Diversity）認為，司法部的說法是錯誤的。該中心西南部主任麥金能（Taylor McKinnon）說：「難以置信司法部竟然試圖捏造法律依據來廢除公眾珍視的紀念碑。」

加州 司法部 川普

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