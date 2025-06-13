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聖蓋博谷交通委員會新增華人代表 陳祥寧當選主席

記者張庭瑜/洛杉磯報導
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吳程遠9日宣誓就任洛杉磯縣大都會交通局聖蓋博谷服務委員會委員。（陳祥寧提供）
吳程遠9日宣誓就任洛杉磯縣大都會交通局聖蓋博谷服務委員會委員。（陳祥寧提供）

洛杉磯縣天普市市議員陳祥寧（Ed Chen）日前獲任為洛杉磯縣大都會交通局（Metro）聖蓋博谷服務委員會委員，成為該委員會自2002年成立以來首位天普市代表。9日，他進一步當選為該委員會新任主席，展現其在區域交通事務中的領導地位。

陳祥寧表示，能代表天普市及聖蓋博谷參與區域交通事務，他深感榮幸。擔任大都會交通局聖蓋博谷服務委員會主席，是一項重要責任。聖蓋博谷是一個多元且充滿活力的社區，他期盼與居民、社區領袖及交通部門攜手合作，推動更安全、更可靠、更具永續性的大眾運輸系統。

9日當晚，聖蓋博市議員吳程遠（John Wu）也獲選加入委員會，加上原任委員、前西柯汶那市議員黃思寧（Ben Wong），目前委員會中已有三名成員來自聖蓋博谷地區，其中兩人為亞裔，地方代表性與族裔多元性顯著提升，亞裔比例更接近半數。

聖蓋博谷服務委員會隸屬於洛杉磯縣大都會交通局，成員包括五名民選官員與四名非民選官員，由洛縣政委員蘇麗絲（Hilda Solis）、巴格（Kathryn Barger）及聖蓋博谷政府協會（COG）推薦，並經交通局理事會正式任命，專責審議與推動聖蓋博谷地區的大眾運輸與交通政策。

聖蓋博 大都會 天普

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