海南會館鄉親歌唱比賽 月底前截止報名

美國南加州海南會館在社區非常活躍，圖為其為家鄉中國海南文昌最近遭遇的颱風災害募款。（記者張宏／攝影）

美國南加州 海南會館日前宣布將在今年夏秋季之際舉辦一次鄉親歌唱比賽，活動報名時間是即日至6月30日，鼓勵好歌大家唱，展示才藝贏取現金大獎。

海南會館代表史振發表示，凡海南鄉親，外籍配偶也歡迎，自十八歲以上均可報名參加，比賽就高分優勝者將獲頒獎金，冠軍500元，亞軍300元。季軍200元，而優勝獎五份每人各50元。比賽報名時間是即日至6月30日截止。報名表可到海南會館（地址是2806 Tyler Ave. El Monte CA 91733 ）領取，也可登海南會館網站（https://www.hainam.org/）和社交網站頁面下載。填寫完善之後交到海南會館辦事處。報名資格、參賽規則請上網查詢或聯絡海南會館辦事處，電話626-575-2888。

海南會館原名美國南加 州海南同鄉會，成立於1982年1月31日，由史克晃提倡成立，同鄉會的宗旨為聯絡感情、促進團結、發揮互助、服務同鄉。為推動鄉親福利為依歸，於1994年更名為美國南加州海南會館。館址座落於洛杉機華埠，2009年購買新址。新館建築前面為天后宮，後面為海南會館。海南會館和天后宮、昭應祠為一體的建築非常宏大。會館定期舉辦各種活動，服務同鄉，如春節晚會、母親節 、父親節、中秋節敬老愛幼等，還頒發優秀學生獎學金、中文課堂、排排舞教室、卡拉OK同樂、合唱團、定期舉辦旅遊等。