海南會館鄉親歌唱比賽 月底前截止報名
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美國南加州海南會館日前宣布將在今年夏秋季之際舉辦一次鄉親歌唱比賽，活動報名時間是即日至6月30日，鼓勵好歌大家唱，展示才藝贏取現金大獎。
海南會館代表史振發表示，凡海南鄉親，外籍配偶也歡迎，自十八歲以上均可報名參加，比賽就高分優勝者將獲頒獎金，冠軍500元，亞軍300元。季軍200元，而優勝獎五份每人各50元。比賽報名時間是即日至6月30日截止。報名表可到海南會館（地址是2806 Tyler Ave. El Monte CA 91733 ）領取，也可登海南會館網站（https://www.hainam.org/）和社交網站頁面下載。填寫完善之後交到海南會館辦事處。報名資格、參賽規則請上網查詢或聯絡海南會館辦事處，電話626-575-2888。
海南會館原名美國南加州海南同鄉會，成立於1982年1月31日，由史克晃提倡成立，同鄉會的宗旨為聯絡感情、促進團結、發揮互助、服務同鄉。為推動鄉親福利為依歸，於1994年更名為美國南加州海南會館。館址座落於洛杉機華埠，2009年購買新址。新館建築前面為天后宮，後面為海南會館。海南會館和天后宮、昭應祠為一體的建築非常宏大。會館定期舉辦各種活動，服務同鄉，如春節晚會、母親節、父親節、中秋節敬老愛幼等，還頒發優秀學生獎學金、中文課堂、排排舞教室、卡拉OK同樂、合唱團、定期舉辦旅遊等。
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