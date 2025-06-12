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全美「不要國王」民間大型抗議川普行動 南加州響應

編譯組／綜合報導
美國民間抗議川普總統組織「不要國王」發起多項活動，串連全國，指控並抵制川普的 「威權主義」政策。（美聯社）
美國民間抗議川普總統組織「不要國王」發起多項活動，串連全國，指控並抵制川普的 「威權主義」政策。（美聯社）

綜合媒體消息，美國民眾正發起大型的全國抗議川普總統活動。一個名為「不要國王」（No Kings Day）的民間大型抗議行動，計畫於本周六（14日）川普政府在華府舉行盛大的閱兵儀式以慶祝美軍成立250周年之際，發動全國多地抗議川普及其政策，當天南加州13個地點於不同時段舉行示威活動。

該13個在加州的抗議示威點為丹那岬、拉古那灘、漢庭頓灘、長堤、Pico-Robertson、格蘭岱、影視城（Studio City）、惠堤爾、庫卡蒙加牧場、馬里布、聖伊內斯山谷（Santa Ynez Valley）、羚羊谷及布倫塢（Brentwood） 。

這場全國串聯行動是由倡議組織「50州50場抗議1起社會運動」（50protests，50states，one movement，The 50501 Movement)與多個團體共同籌畫，成為「不要國王」的民間大型抗議活動，抗議時間就在6月14日華府閱兵的相同時段。當天也是川普79歲生日，也是美國陸軍250周年紀念日及國旗日。

「不要國王」行動組織把6月14日列為「不要國王日」，倡議反對川普的「威權主義」。該行動組織網站寫道：

「從城市街區到小鎮，從法院台階到社區公園，我們正在採取行動拒絕威權主義，並向世界展示民主是何樣式。我們聚集不是為了滿足他的自我。我們正在發起一場將他拋在身後的運動。這面旗幟不屬於川普總統，而是屬於我們。我們不是在看著歷史發生，而是我們正在締造歷史。」

根據美聯社報導，華府慶祝美軍成立250周年的閱兵儀式，將有數百輛軍車、飛機在其中，同時有音樂會和煙花表演，以及超過6700名士兵參加，這是華盛頓幾十年來從未見過的軍事展演。

川普 華府 加州

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