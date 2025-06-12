美國傳承盃國際藝術節頒獎 名家經典國樂悠揚

2025年第八屆美國傳承盃國際藝術節頒獎盛典暨「突音而出 千年一夢」音樂會日前在聖蓋博舉辦。（記者張宏／攝影）

2025年第八屆美國傳承盃國際藝術節頒獎盛典暨「突音而出，千年一夢」音樂會日前在聖蓋博 舉辦。演出邀請朱昌耀等十餘名演奏家聯袂呈現「蘇南小曲」等經典國樂。

藝術節組委會主席李愔（右一）和二胡演奏家朱昌耀（左二）等人合影。（記者張宏／攝影）

音樂會以美國中華國樂團演奏中國管弦樂「採茶舞曲」開場，王茜指揮，越劇名家鄔素斐等聯袂呈現，將茶文化的和合共生理念生動演繹。活動由美中非遺文化傳承交流協會及美國梅拉諾文化演藝主辦，美國傳承盃國際藝術節組委會承辦。

中領館副總領事郭志強（中）和國會議員趙美心（右三）與藝術節組委會主席李愔（左二）和鄔素斐（左三）等人合影。（記者張宏／攝影）

經過線上線下的比賽和評審，頒獎典禮頒發各種獎項，傑出傳承導師獎由教育家、鋼琴師李美旋獲得，傑出傳承貢獻獎由朱昌耀獲得。「非遺精工獎」頒發給張子淇，網路人氣獎前三名得主分別是戲曲張丹怡、戲曲徐語瑩和書畫冷睿思。

從左至右依次是美華聯榮譽主席鹿強、粵港澳大灣區企業家總商會主席林達堅和趙美心。（記者張宏／攝影）

藝術節組委會主席李愔表示，本次藝術節設有音樂、舞蹈、戲曲、書畫四大競賽板塊，並設有優秀選手競演與展演活動，為藝術愛好者提供交流平台。同時舉辦越劇四大經典、海外華人書法藝術展、茶文化展示及非遺傳承展示會等活動，帶領觀眾重溫經典，感受中華文化的博大精深與韻味無窮。今年8月2日還將舉行紀念冼星海120周年音樂會，演奏鋼琴協奏曲「黃河」，且每個樂章都邀請到國際鋼琴比賽冠軍來演奏。

中國駐洛杉磯總領館副總領事郭志強和國會議員趙美心、洛縣 縣政委員巴格代表吳忠國、蒙市市長吳紹榮、亞市市長關美滿、西柯汶那市長吳桐淮等人出席。郭志強表示，傳承杯歷經八年，題材日益豐富，影響力不斷增強，透過多樣化藝術表現形式，展現中華文化傳承與創新，促進中美文化交流與凝聚社區。文化是交流紐帶，讓更多青少年感受中華文化魅力。

美華聯主席張勇和榮譽主席鹿強、粵港澳大灣區 企業家總商會主席林達堅、美華總會長熊文勝、美中非遺文化傳承交流協會共同主席Snow Huang和Mary Fu、美華聯常委和企業家聯盟主席陳慧碧等社團代表出席。