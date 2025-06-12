橙縣新財年預算出爐 房產稅分配全州最低

橙縣政府近日公布2025-26年度建議預算案，預期可支配資金108億美元。（橙縣政府官網）

橙縣 政府近日公布2025-26年度建議預算案，預期可支配資金108億美元。縣府指出，在加州 預算赤字擴大、經濟前景不明朗的情勢下，新財年將聚焦財政穩健、應變準備及基礎建設投資三大方向；同時強調橙縣長期面臨的結構性挑戰：在全加州所有縣中，橙縣獲得的房產稅（property tax）收入分配比率最低，僅為5%，遠低於州平均。

108億美元總預算主要由三大類收入構成：54億美元的「指定收入」（Dedicated Revenue），來源多為州與聯邦政府補助、特定稅款，僅能用於特定計畫如社會福利、醫療健康與公共工程；42億美元「其他一般基金」（Other General Fund），涵蓋結餘、儲備金與內部轉帳等；以及12億美元「一般用途收入」（General Purpose Revenue），為縣政府最具彈性的財源，可自由支配，主要來自房產稅、銷售稅與其他地方稅收，用於支持治安、社會服務、交通與行政等核心服務。

橙縣在全加州58個縣中，獲得的房產稅收入分配比例最低，僅為5%，遠低於州平均14%。（橙縣政府官網）

根據預算文件，房產稅仍將是縣府自由裁量帳戶「一般用途收入」的最主要來源，占可支配資源的92%。但受限於1979年加州第8號議會法案（AB 8）及第13號提案（Prop. 13）制定的分配與成長上限，橙縣雖人口倍增，稅收分配比率卻多年未調整。在全加州58個縣中，橙縣的房產稅收入分配比率最低，僅為5%，低於全州平均14%。

橙縣政府依據七大計畫項目分配預算，涵蓋公共保護、社區服務、環境基礎建設、政府行政、資本改善（用於設施維護與大型資訊科技專案）、債務償還及保險 與儲備等。其中公共保護與社區服務為最主要支出項目，合計占可支配預算的逾七成。

在預算增補（augmentation）部分，治安與社會服務單位獲得優先補助，包括縣警局恢復6200萬美元預算撥款、地檢署與公設辯護人辦公室也分別申請數千萬預算，以維持基本運作。社會服務機構則持續獲得資源，用於兒童福利、福利資格審核與醫療支援等核心業務。

新財年關鍵項目包括整合多部門資源的「OC CARES」計畫、提升交通與能源設施的「OC Builds」，以及持續推動可負擔住房與無家可歸者支援的「OC Housing」。截至2025年4月底，已有3077個支持性與可負擔住宅單元在建、已建或規畫中。為應對人口老化趨勢，縣府也正制定「Master Plan for Aging」，回應長者在住宅、醫療與經濟安全等方面的需求。

橙縣政府定於10日至11日召開預算聽證會，並於6月24日正式通過最終版本預算。預算文件與民眾意見提交管道已公布於縣府財務官網站https://cfo.ocgov.com/budget，鼓勵居民參與預算審議，促進財政透明。