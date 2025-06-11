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市長痛批川普：將LA當強硬政策「實驗場」

本報記者／洛杉磯報導
洛杉磯市長貝斯認為，目前的突襲是將洛杉磯當成聯邦政府強硬政策的「實驗場」。（截圖自記者會直播）
洛杉磯市長貝斯認為，目前的突襲是將洛杉磯當成聯邦政府強硬政策的「實驗場」。（截圖自記者會直播）

洛杉磯市長貝斯（Karen Bass）9日下午，強烈譴責川普政府近期在洛杉磯地區發動的移民突襲行動，直指這些行動是在製造恐懼與混亂，並將洛杉磯當成聯邦政府強硬政策的「實驗場」。

貝斯指出，目前城市正籠罩在前所未有的不安氛圍中，市民對於聯邦移民暨海關執法局（ICE）何時何地再次突襲毫無所知。她說，「我無法強調市民現在的恐懼有多深，不知道今晚或明天會不會是自己的家、孩子的學校或工作場所被鎖定。該不該出門？還能不能去上班？」

她表示，這些執法行動並未針對有犯罪紀錄者，而是鎖定普通的勞工與家庭。她舉例，有移民家庭原本是持合法文件前往ICE報到，卻在現場與孩子一同遭到拘留；一名瓜地馬拉母親正焦急尋找被帶走的丈夫與兒子，毫無聯絡方式；另一位女孩則眼睜睜看著父親被送進拘留所後音訊全無。

針對部分媒體與官員將洛杉磯形容為「非法移民與罪犯入侵的城市」、「暴徒攻擊聯邦機構的基地」，貝斯表達極大憤怒。「這是對我們城市的汙衊。我沒有看到這些所謂的暴亂和入侵，這些描述是極其可恥的政治操作。」她補充，9日上午她與多個移民維權團體會面，會中也提及截至目前洛杉磯地區已有五起ICE突襲行動，其中至少一兩起發生在市內。

洛杉磯市警局長麥唐諾（Jim McDonnell）則表示，聯邦軍事力量的進駐若未與市府協調，將造成混亂與後勤問題。他強調警方不容忍暴力，並可能逮捕更多的違法封路者。

貝斯呼籲，「我們的城市正試圖向前走，而聯邦政府應該支持我們，而不是帶來恐懼與動盪。我懇請聯邦政府聽見我們的聲音，立即停止這些無端突襲，還給城市和平與尊嚴。」

洛杉磯 非法移民 聯邦政府

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