收購2處地產 好市多擬在橙縣添賣場、加油站

好市多計畫在橙縣兩處地點新建一家賣場以及一座大型加油站。(歐新社)

零售巨頭好市多 （Costco）近期在南加州橙縣 完成了兩項重要地產收購，涉及米慎維埃和（Mission Viejo）與森林湖（Lake Forest）兩處地點，並計畫新建一家賣場以及一座大型加油站。

根據Patch網站援引「橙縣紀事報」報導，好市多於森林湖市提出初步開店規畫，內容顯示公司希望在Foothill Ranch Towne Centre一塊占地約16英畝的土地上，拆除一間已歇業的Regal電影院，改建為一座面積約16萬0811平方英尺的全新賣場。該賣場將略大於一般標準好市多門市，並規畫包含輪胎服務中心與原有停車場區域。

報導指出，好市多因其強大的吸金能力與營業稅貢獻，深受城市政府歡迎。「橙縣紀事報」指出，好市多門市每年銷售額可超過2.5億美元，對地方財政具有重大助益。森林湖市發言人沃茲克（Jonathan Volzke）表示，「該計畫仍處於早期階段，但我們對好市多可能進駐森林湖感到相當期待。」

與此同時，在橙縣另一城市米慎維埃和，好市多亦有重大開發計畫。根據該公司於今年一月提交給市府的好市多米慎維埃和計畫溫室氣體排放技術報告」，好市多另一新址位於El Paseo商業區，地址為25732 El Paseo，原為一棟面積約3萬5020平方英尺、曾由Bed Bath & Beyond使用的商業建築，該商場於2023年申請破產，並關閉了所有門市。

據悉，好市多已斥資1440萬美元購下該建築，並計畫將其拆除，改建為一座超過1萬7000平方英尺的大型加油站。此加油設施將設有多達40個加油泵位，並包含一間員工辦公與休息室，預計成為南加州地區一處具規模的重要能源服務據點。