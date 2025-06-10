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ICE無視示威續抓捕 漢庭頓公園市耳語多

洛杉磯訊
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ICE及CBP執法人員日清晨突現南加州漢庭頓公園市家得寶（Home Depot）賣場。（示意圖，圖片來自路透社）
ICE及CBP執法人員日清晨突現南加州漢庭頓公園市家得寶（Home Depot）賣場。（示意圖，圖片來自路透社）

美國移民暨海關執法局（ICE）及海關暨邊境保護局（CBP），9日清晨出現在南加州漢庭頓公園市（Huntington Park）市的家得寶（Home Depot）賣場，引發社區高度關注。

市府通訊與社區事務主任Sergio Infanzon表示，市府於當日早上約7時30分接獲民眾通報，指有ICE探員出現在Slauson大道上的家得寶門市。

Citizen App上一段影片顯示，數輛標有CBP標誌的執法車輛，停在家得寶停車場與Slauson大道上，還有多輛未標記車輛出現。畫面中可見一名探員從卡車跳下，隨即進入一輛停在路中的未標記SUV。

目前尚無法確認當場是否有人被拘留。Infanzon強調，漢庭頓公園市警局並未參與聯邦行動，也未接獲任何抗議活動通報。他同時指出，市府也收到有ICE探員出現在鄰近梅伍特市（Maywood）的消息。

此外，在Reddit論壇上，有民眾發帖稱9日清晨上午看到有ICE執法人員出現在漢庭頓公園高中，但該說法尚未獲得證實。

Infanzon9日下午表示，ICE探員目前已離開當地，據市府所知並無任何逮捕行動；對於社群平台上傳出有一人被捕的傳聞，他無法證實。Infanzon強調：「漢庭頓公園市府將持續保持警覺，市警局絕不參與任何與移民逮捕相關行動。」

6日以來，ICE開始在大洛杉磯地區展開突襲行動，包括市中心與Westlake區的多家商業地點，有多名工人被拘留。次日，ICE在派拉蒙的突襲引發抗議潮，康普頓與市中心也出現聲援人群。川普總統於當晚下令出動國民兵，激怒洛市長貝斯及加州州長紐森。8日示威情緒進一步升高，洛市中心爆發衝突，示威者向警方投擲物品、進行危險特技，甚至搶劫商家，造成至少11名執法人員受傷，逾40人被捕。

ICE 加州 移民

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