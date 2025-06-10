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川普動員兵力 洛杉磯市長：聯邦政府在做接管地方權力的實驗

川普派國民兵進洛城 合法性引激辯

編譯陳盈霖／綜合報導
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加州州長紐森狀告川普部署國民兵至洛杉磯為違憲行為。（路透）
加州州長紐森狀告川普部署國民兵至洛杉磯為違憲行為。（路透）

ABC 10電視台報導，加州州長紐森9日對川普政府提起訴訟，原因是總統在未經加州政府同意的情況下，部署國民兵（National Guard）至洛杉磯因應抗議行動。紐森指出，川普總統在備忘錄中指示國防部與州長及國民兵相關單位協調，「但並未與加州政府溝通。」他批評此行為「非法、不道德且違憲」。

羅耀拉法學院（Loyola Law School）教授列文森（Jessica Levinson）表示，他們正觀察國民兵部署是否會促進或抑制洛杉磯暴力活動，「我們不知道24小時或48小時內，情況會如何發展」她說，川普總統引用1878年通過的「治安官動員法」（Posse Comitatus Act）「第十章」部署國民兵，這賦予國民兵支持聯邦官員或保護聯邦財產的權力。

至於歷史以來總統部署州國民兵的頻率，列文森指出，1992年洛杉磯暴動期間，國民兵部署至洛杉磯，那次行動是應時任州長威爾遜（Pete Wilson）請求。1995年，總統強森（Lyndon B. Johnson）曾在未經州長同意的情況下部署國民兵，以保護阿拉巴馬州民權抗議者。

她強調，目前國民兵僅限於輔助角色，但若暴力升級，川普可能會援引「叛亂法」（Insurrection Act），允許國民兵和軍隊在國內執法，做其他聯邦和地方執法部門可以做的事，包括逮捕、搜查及羈押等，「等於將國民兵提升到一個新的水平」。截至9日，此情況並未發生。

儘管如此，紐森8日晚間告訴MSNBC對川普提起訴訟，他提及川普上述的總統備忘錄稱「他們必需與州長協調，但從未與州長協調過。」他在X平台上稱川普部署加州國民兵的決定是「故意煽動性」的，敦促洛杉磯抗議者「保持和平」，不要落入極端分子希望落入的陷阱。

民主黨顧問阿科斯特（Andrew Acosta）認為，川普的行動激化矛盾，將加州描繪成混亂的中心。「我認為川普政府很可能只是袖手旁觀，一邊看著一邊笑，因為他們已掌握加州失控的所有畫面，州長正試圖找到某種方法令此事件和平落幕，但目前很難做到這點。」

而共和黨策略家漢米爾頓（Tamika Hamilton）則支持總統行動，認為應先優先保護公共安全並支持執法。「我們需專注於保障民眾安全，確保警察能正常履行職責」她說，「無人強迫抗議者反抗試圖逮捕和執行合法命令的警察，所以歸根結底，這關乎問責，我們需坦誠相待。」

國民兵 川普 加州

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