橙縣240年教區小鎮聖璜卡畢斯壯諾 一日遊好去處

建於1776年的傳教站Mission San Juan Capistrano是加州第七座傳教站。（聖璜卡畢斯壯諾市府網站）

南加州橙縣 聖璜卡畢斯壯諾（San Juan Capistrano），是一座擁有超過240年歷史的西班牙傳教小鎮。這裡既保留加州早期殖民時期的歷史風貌，又在近年注入不少現代休閒元素，是適合一日漫遊、親子 共遊或周末放鬆的好去處。

海灘與大片草地相連，並提供燒烤設施。（記者趙健／攝影） Los Rios歷史街區是加州最古老的社區之一（記者趙健／攝影）

視頻來源：記者趙健

聖璜卡畢斯壯諾最為人熟知的，是建於1776年的傳教站Mission San Juan Capistrano，它是加州最早的21座傳教站之一，亦是橙縣的發源地。厚重的紅磚牆、百年鐘樓與庭院修道院，如今已成為歷史古蹟博物館，吸引無數遊客與學童前來參觀。每年春季，這裡也迎來著名的「燕子歸巢」景象，成為城市的文化象徵。

緊鄰傳教堂的Los Rios歷史街區，是加州最古老社區之一，街道兩旁保留18世紀建築與舊鐵路風貌，仍有居民居住其間。這裡彷彿是一座活生生的歷史博物館，不僅有如Tea House on Los Rios這類風格獨特的下午茶小店，也有販售手作工藝與在地特產的獨立商家，讓人彷彿穿越時光回到百年前的舊加州。

餵食羊駝。（記者趙健／攝影） Salt Creek Beach是衝浪者最愛的南加海灘之一。（記者趙健／攝影）

近年來，這座歷史小鎮也注入更多現代元素。全新打造的商圈River Street Marketplace由歷史牧場改建而成，整體設計融入木質建築、露天座位與大片綠意，既保留舊城的懷舊氣氛，也展現新舊融合的生活方式。集市內有多家在地品牌餐廳與人氣小店，包括：Yelp評選的全美最佳燒烤店Heritage Barbecue，以德州煙燻烤肉聞名，午後常見排隊人龍；地中海混搭風味的餐廳Mayfield，適合家庭與聚餐；曾被時代雜誌（TIME Magazine）評為世界上最好吃的冰淇淋店McConnell's Fine Ice Creams。此外還有咖啡館與當地藝術市集，適合逛街吃飯、順便選購手工藝品或在草地野餐。

遊客可以在River Street Ranch裡撫摸荷蘭豬。（記者趙健／攝影） River Street Ranch裡的小豬。（記者趙健／攝影）

靠近集市一側，有供遊客體驗牧場生活的River Street Ranch，這裡飼養羊駝、鴕鳥、荷蘭豬、山羊等動物，提供導覽與餵食體驗，讓城市孩子得以親近自然、認識農牧生活。牧場內亦設有農產品小攤與牧草迷宮，在假日常舉辦親子活動，是周末親子活動的理想選擇。

Los Rios歷史街區是加州最古老的社區之一。（記者趙健／攝影）

離市中心約20分鐘車程，即可抵達風景優美的小眾海灘Salt Creek Beach。這片坐落於丹那岬（Dana Point）與拉古那奈吉爾（Laguna Niguel）之間的海灘，因波浪適中、沙灘寬闊，是衝浪客與家庭戲水熱門地。午後在沙灘散步、觀賞夕陽，或是在草坡上看海，為整趟旅程畫下寧靜而悠閒的句點。