台灣觀光主題花車 首次參加洛杉磯驕傲大遊行

台灣觀光花車以彩虹主題設計華麗登場，兩側裝飾著高雄知名地標——龍虎塔，中央則是一杯巨型珍珠奶茶，內含五彩繽紛的珍珠，象徵多元文化共榮的美麗寓意。（觀光署提供）

台灣觀光 主題花車今年首度參與洛杉磯 驕傲大遊行（LA Pride Parade），以絢爛色彩與豐富的文化元素搭配台灣觀光超人氣珍珠奶茶看板和喔熊組長(Taiwan OhBear)，為現場數千名觀眾帶來驚喜與感動，完美展現台灣式親切友善的國際魅力形象。

洛杉磯驕傲大遊行（LA Pride Parade）日前舉辦。（觀光署提供）

台灣觀光花車以彩虹主題設計華麗登場，兩側裝飾著高雄知名地標──龍虎塔，中央則是一杯巨型珍珠奶茶，內含五彩繽紛的珍珠，象徵多元文化共榮的美麗寓意。花車還有最具人氣的觀光大使喔熊組長坐鎮，代表台灣熱情友善的精神。

現場民眾可以自製台灣觀光主題徽章作為穿搭裝飾，還可錄製影片參與線上 #DanceToTaiwan 挑戰賽。（觀光署提供）

花車遊行由駐洛杉磯台北經濟文化辦事處副處長陳令欣帶隊，特邀集美麗與智慧於一身的台美小姐登上花車，另觀光組組長林宜錚邀請來自台灣觀光旅遊產業夥伴共同參與，包括中華航 空、長榮航空團隊、Lion Travel與Mango Tours等專營台灣旅遊的旅行社，還有福爾摩沙小分隊跟著台灣勁歌熱舞、以及僑胞社團及熱情支持的台灣青年一起同行，展現台灣推廣多元友善旅遊的國際形象。

此外，駐洛經文處觀光組與中華航空亦共同設立Pride Village活動攤位，讓現場民眾可以自製台灣觀光主題徽章作為穿搭裝飾，還可錄製影片參與線上#DanceToTaiwan挑戰賽，有機會贏得由中華航空贊助的三張飛往台灣的機票。

陳令欣表示，台灣是亞洲第一個同婚合法化的地方，希望藉由此次參與洛杉磯最大的驕傲遊行活動，展現台灣為亞洲地區多元友善的旅遊目的地形象，促進台美觀光交流；台北每年也舉辦亞洲規模最大的驕傲遊行之一，歡迎美國朋友有機會也到台灣體驗。

台灣觀光主題花車今年首度參與洛杉磯驕傲大遊行（LA Pride Parade），以絢爛的色彩與豐富的文化元素搭配台灣觀光超人氣的大型珍奶看板和喔熊組長一起亮相。（觀光署提供）

林宜錚也表示，希望讓大洛杉磯民眾都能感受到台灣熱情、友善以及樂於與人分享的精神，暑假已開始，台灣觀光署也持續推出台灣轉機免費半日遊（Taiwan Free Half-Day Tour）、台灣高鐵買一送一優惠，以及台灣PASS等多項國際旅客好康優惠，還有「遊台灣金福氣新台幣5000元旅遊消費金抽獎活動」也延長到今年9月，誠摯邀請來自世界各地的旅客親身體驗台灣式好客精神。

台灣觀光主題花車今年首度參與洛杉磯驕傲大遊行（LA Pride Parade），圖為參與者大合影。（觀光署提供）

透過此次熱情洋溢、色彩繽紛的參與，台灣再次透過展現友善的國際形象，號召世界旅人一起到訪台灣。 #DanceToTaiwan 挑戰賽將持續至6月17日，參加辦法詳見官方網站：https://app.viralsweep.com/contest/full/c6543c-201063?framed=1。