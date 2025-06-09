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英文版「中國經典民間故事繪本」 洛杉磯推介交流

記者張宏╱洛杉磯報導
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國會議員趙美心（中）為董守良（右三）和黃一芩（左三）及張五星（右一)等人頒發賀狀。（記者張宏／攝影）
國會議員趙美心（中）為董守良（右三）和黃一芩（左三）及張五星（右一)等人頒發賀狀。（記者張宏／攝影）

「中國經典民間故事繪本」洛杉磯推介交流會日前在羅斯密舉行，這套叢書由作家董守良與其女兒黃一芩（Julianna Huang）聯袂翻譯，他們專程從加拿大飛到南加和與會者交流。

「中國經典民間故事繪本」這套叢書由作家董守良與其女兒黃一芩（Julianna H...
「中國經典民間故事繪本」這套叢書由作家董守良與其女兒黃一芩（Julianna Huang）聯袂翻譯。（主辦方提供）
北美洛杉磯華文作家協會、世界華人文化藝術交流中心、美國東西方出版社共同主辦的「中...
北美洛杉磯華文作家協會、世界華人文化藝術交流中心、美國東西方出版社共同主辦的「中國經典民間故事繪本」洛杉磯推介交流會日前在羅斯密舉行。（記者張宏／攝影）

北美洛杉磯華文作家協會會長張五星長示，董守良是北美洛杉磯華文作家協會的榮譽顧問，感謝他將中國經典的民間故事翻譯成英文，讓更多人了解中華傳統文化。

南加華人文史保存基金會創會會長陳十美（右）和美國東西方出版社總編段金平（中）合影...
南加華人文史保存基金會創會會長陳十美（右）和美國東西方出版社總編段金平（中）合影。（記者張宏／攝影）
僑領張素久（左）出席。（記者張宏／攝影）
僑領張素久（左）出席。（記者張宏／攝影）

董守良先表示，一本好書，將影響一個人的一生。特別是孩童時期，能有一本生動有趣且內容豐富的書，將是他們的最好禮物。「中國經典民間故事繪本」匯集華人世界耳熟能詳的童話故事和傳說，也是很多人兒時最美好的記憶，將其翻譯成英文更方便其在英語世界傳播。董守良另一著作「雙槍將軍馬坤·孫中山的猶太保鑣」

黃一芩生在英國，長在加拿大，她說，她小時候和父母一起看「射雕英雄傳」，培養她對中文的興趣和熱情，同時也會觀察爸爸翻譯書的樣子，讓她萌生翻譯的念頭。翻譯這本書時，她嘗試很多英文表達讓其更符合原作精髓。

活動由北美洛杉磯華文作家協會、世界華人文化藝術交流中心、美國東西方出版社共同主辦。

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