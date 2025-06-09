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亞裔青少年中心 楊安立接棒董事會主席

記者王若然／聖蓋博報導
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AYC新任董事會主席楊安立（左起）、AYC執行長傅美雪和聖蓋博市長曼查卡。（記者王若然／攝影）
AYC新任董事會主席楊安立（左起）、AYC執行長傅美雪和聖蓋博市長曼查卡。（記者王若然／攝影）

亞裔青少年中心（以下簡稱AYC）日前在聖蓋博Grapevine Arbor舉辦了2025至2026董事會成員宣誓就職以及獎學金頒發儀式。這場活動聯合當地多家美食，讓賓客在交流與慶祝的同時，品嘗到了「家鄉味」。

新一屆董事會中，蒙特利公園市副市長、律師楊安立接棒前任主席Bryan Chau出任董事會主席，其他成員包括第一副主席Kenny Chung，第二副主席Carol Lee，秘書Sabrina Li，財務長Steve Maekawa以及多位董事成員，其中Andrew Yam為新上任董事，其餘為續任董事。

6月5日，AYC在聖蓋博歷史悠久的Grapevine Arbor舉辦2025至2...
6月5日，AYC在聖蓋博歷史悠久的Grapevine Arbor舉辦2025至2026董事會成員主持宣誓就職（記者王若然／攝影）
AYC2025-26董事會成員合影。（記者王若然／攝影）
AYC2025-26董事會成員合影。（記者王若然／攝影）
傅美雪（左一）為六位獎學金獲得者頒發獎學金。（記者王若然／攝影）
傅美雪（左一）為六位獎學金獲得者頒發獎學金。（記者王若然／攝影）

AYC今年收到三位慈善人士的獎學金捐助，以三位捐贈者命名的獎學金分別為：「Suk Ching Leung Scholarship」、「Ngoot Fong Wong Scholarship」、「Suk Ching Leung Scholarship」。三個獎學金分別有兩個名額，每個名額可獲得1000美元。獲獎的六位高中及大學生分別為：巴沙迪那社區學院的Thet Htar Eain，聖蓋博高中生Kingston Moc，爾灣加大學生Alex Z. Ping，聖蓋博高中Allison Sanchez，波莫那理工州大（Cal Poly Pomona）學生Jessi Tierre-Mee Cruz，洛杉磯加大Elizabeth Vuong。

這場名為「家鄉味」的活動，還邀請到阿罕布拉市名廚Chris Yang（Yang's Kitchen主廚）作為特別來賓，與美食愛好者Sherwin Goo進行燭光對談，分享他對中式與台灣傳統家常料理的現代詮釋。

當晚活動所有收益將用於支持AYC的多語言緊急糧食及反仇恨服務。

AYC執行董事傅美雪（Michelle Freridge）表示：「非常感謝我們的董事會成員與幹部們所投入的時間、所籌集的數十萬美元資金，以及他們持續為AYC貢獻的專業知識。他們對回饋社區的承諾與領導力，是我們服務的青少年的榜樣與激勵。」

聖蓋博 蒙特利公園市 洛杉磯加大

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