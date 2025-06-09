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在校成績與SAT非正比 家長質疑公平評分法

記者張庭瑜╱洛杉磯報導
33--吳孟臻指出，就算在同一個洛杉磯縣，81個學區也各自獨立運作，政策不盡相同。她強調，家長若對評分制度有疑慮，應直接向自己孩子所在學區的教委了解，而不應輕信網路傳言。(吳孟臻提供)
33--吳孟臻指出，就算在同一個洛杉磯縣，81個學區也各自獨立運作，政策不盡相同。她強調，家長若對評分制度有疑慮，應直接向自己孩子所在學區的教委了解，而不應輕信網路傳言。(吳孟臻提供)

「我家孩子GPA高達3.9，我一直以為他成績很好，結果SAT只考了1090分，我整個人都懵了，這合理嗎？」一名母親在社群媒體上的留言，引起不少南加州家長的共鳴。近來，學校成績與標準化考試之間的落差，引發家長對評分制度的廣泛質疑，部分人更擔心學區是否正在悄悄推行所謂「教育公平評分制」（equity grading）。

所謂「教育公平評分」，是指學校在評分時不再單純以考試分數為依據，而會根據學生的學習進步、課堂參與等個別表現調整評分標準。支持者認為，此制度有助於照顧學習起點較低或家境不佳的學生，但也有人擔憂，這樣的做法將導致成績「通膨」，無法真實反映學術能力。

北加州舊金山聯合校區日前因一項「公平評分」提案而引發激烈爭議，學區最終宣布暫緩實施。但消息也在南加州地區掀起討論，部分家長擔心本地學區可能跟進。

對此，前洛杉磯縣教委協會會長、山景學區教委吳孟臻指出，目前南加州尚無任何學區施行equity grading，也未曾在洛杉磯縣教育會議中見過相關提案或討論。「這套制度在南加州推行的可能性非常低，家長可以放心」。洛杉磯縣幅員廣大，轄內共有81個K至12年級學區，各學區擁有高度自主權。「即使在同一個縣，也可能出現完全不同的教育政策與評分制度，家長若有疑慮，可直接詢問自己所屬學區的教委，而非單憑網路資訊猜測。」

吳孟臻表示，相較於北加州較為自由實驗的教育風格，南加州的學區在制度變革上普遍較為保守，且地方教師工會在政策推動中扮演關鍵角色。由於教育公平評分要求教師根據學生個別進步調整分數，勢必增加教師的工作量與行政負擔，「如果沒有工會的支持與協議，幾乎無法在現行體制中推動這樣的改革。」美國教育是地方學區治理，每一學區由民選教委主導，包括課程內容、成績評定與資源分配等，「即使是同一個縣，各學區也可能採用完全不同的制度，家長若有疑慮，應直接向孩子所屬學區的教委了解」。

吳孟臻以自身經驗觀察，不少新移民家庭對美國教育制度認識有限，誤以為校長掌握所有教育權限，「其實在美國，校長是行政執行者，真正能制定政策的是民選的教委。若家長希望了解或影響學區決策，教委才是正確的溝通對象」。

她也提醒，社群媒體流傳的資訊往往未註明區域差異，造成南加州家長誤認為北加州的政策將直接影響自己孩子的學區，「其實兩地文化與制度背景差異極大，家長應冷靜查證消息來源，避免被誤導」。無論家長持哪種觀點，主動參與孩子的教育、了解學區運作模式，是保障學生權益的第一步，「只要家長有疑問或擔心，都應勇敢地向學區教委提出，因為這是為孩子的未來發聲。」

學區 加州 南加

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