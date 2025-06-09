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4華裔高中生獲獎學金 家長盼回饋社會

記者朱敏梓／洛杉磯報導
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美西華人協會全體理事與獲獎學生及家長合影。（記者朱敏梓/攝影）
美西華人協會全體理事與獲獎學生及家長合影。（記者朱敏梓/攝影）

美西華人學會優秀華裔高中應屆畢業生獎學金頒獎典禮，8日下午於洛杉磯僑教中心舉行，表揚四位在學業與社區服務方面表現優異的華裔高中畢業生。獲獎者分別為Hailey Chan、Naomi Lin、Jasmine Wang與Alexander Lee，每人獲頒3000美元獎學金，現場氣氛溫馨感人。

美西華人學會會長劉榮文表示，獎學金設立至今，已發出超過15萬美元，鼓勵華裔青年努力向學，回饋社會。

此次獎學金由多位僑界人士捐贈，其中包括世界華人工商婦女企管協會南加州分會會長李敏華。她表示，自己十歲喪父，在國軍先烈子弟教養院成長，深知教育與關懷的珍貴，「我在中國文化大學獲得創辦人獎學金，才有機會赴美深造，這一路走來受惠良多，因此希望盡己之力回饋社會，鼓勵年輕人不畏挑戰，持續發光發熱。」

美西華人學會前會長徐永泰為四位得獎學生頒發獎狀。獲獎者之一的Hailey Chan在致詞中分享，她畢業於Troy高中，共修習15門AP課程，並感謝美西華人學會提供助學機會。她提到多年來參與社區服務，包括在核桃市華人家長會擔任App開發團隊的共同領隊，設計記錄志工時數的系統，幫助逾50名學生獲得美國總統志工獎。

她同時熱愛中華文化，從小學習民族舞蹈，現已成為哈仙達岡中文學校的舞蹈老師，指導6至10歲孩童學習中華民俗舞。此外，她還參與非營利組織Hello Art World，以手繪青花瓷盤義賣，為聖裘德兒童醫院與美國心臟協會募款。Hailey表示，未來將就讀華盛頓大學主修「以人為本的設計與工程學」，期望透過科技與藝術回饋華人社區。

頒獎典禮中，Jasmine Wang母親現場感動落淚，表示對女兒的成就感到無比驕傲，也期望她未來能懷抱慈善之心，回饋社會。

美西華人學會前會長徐永泰為得獎學生Alexander Lee頒發獎狀。（記者朱敏...
美西華人學會前會長徐永泰為得獎學生Alexander Lee頒發獎狀。（記者朱敏梓/攝影）

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