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川普打貿易戰 學者：有賭場心態 認為莊家一定要贏

記者朱敏梓／洛杉磯報導
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講座現場座無虛席。（記者朱敏梓/攝影）
講座現場座無虛席。（記者朱敏梓/攝影）

全球關稅與貿易戰升溫，中小企業與投資者壓力日增。美西華人學會8日舉辦「關稅與貿易戰」講座，邀請牛津大學經濟史博士徐永泰主講，並由資深財務顧問李敏華與談，協助南加州華人社區掌握局勢、尋求應變之道。講座吸引大批民眾到場，座無虛席。

徐永泰指出，美國對中國及多國加徵高額關稅的政策，表面上是為縮小貿易與財政赤字、重建製造業，實際卻是深受川普個人背景影響。「川普經營賭場近20年，他有賭場心態，認為只要是莊家，就一定要贏。」

他指出，川普選擇在4月2日公布大規模關稅清單與科技出口管制，目的是為即將到期的美國國債能夠順利銷售。該政策不僅對中美貿易造成嚴重衝擊，也波及英國、日本、韓國、加拿大、墨西哥等多個盟國。

徐永泰以自身經營的企業為例指出，從中國進口的產品，被課徵關稅高達70%至90%，壓力沉重。「我付完關稅後，第一個想到的，是怎麼把成本轉嫁出去。許多商家都有類似想法，最終就是所有東西都漲價。」

同時他分析美國與其他國家的貿易角力，例如越南曾被課46%關稅，最終主動提出雙邊零關稅以求和解；日本則因汽車產業供應鏈龐大而不願讓步；韓國仰賴美軍駐防與對美出口，也難以拒絕美方施壓。

對川普的領導風格，徐永泰直言：「川普反覆變卦，臨陣退縮，大家都說他誠信有問題。他自己則認為，這是談判策略。」

除了對企業的影響，徐永泰也提醒關稅政策對民生的間接衝擊不容忽視。「官方統計通膨率只有2%到3%，但實際生活中的食衣住行，可能漲20%、30%。這是中小企業與消費者實際感受到的壓力。」

與談人李敏華則從投資理財角度，提醒民眾面對市場波動，應保持冷靜。「這次的關稅，不應改變投資策略。」她強調，投資應著眼長期，短期會用到的資金，不應投入股市，應保留流動性。

李敏華指出，美國經濟基本面穩定，GDP預計在第二季逐步回升。雖然製造業指數曾短暫跌破榮枯線，但整體情勢已有改善。此外，她也提到聯邦政府觀察的「核心通膨」排除食品與能源價格，會直接影響利率政策，目前市場預期年底前仍有降息空間。

她特別指出，科技創新為未來成長提供動能，「2025年美國對人工智慧的投資金額已超過300億美元，這不只是趨勢，而是結構性轉型。」

美西華人學會「關稅與貿易戰」講座，徐永泰博士（右）擔任主講人。（記者朱敏梓/攝影...
美西華人學會「關稅與貿易戰」講座，徐永泰博士（右）擔任主講人。（記者朱敏梓/攝影）

關稅 川普 華人

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