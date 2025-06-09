匯款也要課稅？專家：恐掀非法移民潮與洗錢風險

移民政策研究所資深分析師索托警告，徵匯款稅可能會導致移民轉向非正式或非法匯款，增加個人風險與洗錢風險。（ZOOM會議截圖）

美國社區媒體（American Community Media, ACoM）於6月6日舉辦線上座談會，聚焦於前總統川普 提出的3.5%匯款稅提案對移民社群與全球經濟的潛在衝擊。與會專家警告，此舉不僅將重創仰賴匯款維生的國家，更可能反向刺激非法移民 潮，對美國經濟與國安構成多重風險。

根據世界銀行估計，2024年美國居民匯出超過2200億美元至海外，墨西哥為最大接收國專家指出，在許多中低收入 國家，匯款金額占GDP高達30%以上，遠超過外援與外資，對當地經濟至關重要。

移民政策研究所資深分析師索托（Ariel Ruiz Soto）指出，此項稅收將導致短期內匯款激增、長期則可能趨緩，但最終可能迫使部分家庭因失去經濟支柱而選擇移民。他警告：「這將抵銷川普政府試圖遏止非法移民的政策目標。」他補充，移民可能轉向非正式或非法管道匯款，增加個人風險與洗錢風險。

全球發展中心政策研究員丹普斯特（Helen Dempster）則提供詳細數據分析。她指出，若課稅使匯款成本提高3.5%，全球匯款金流可能減少5.6%。以絕對損失而言。她強調：「對許多國家而言，匯款早已超越外援，成為第一大資金來源。」

丹普斯特強調指出，部分國家如東加（Tonga）、塔吉克與黎巴嫩，匯款占GDP超過三成，美國此舉將對脆弱經濟形成雙重打擊，特別是在美國同時削減對外援助的背景下。

哈佛大學發展中心的奧羅茲科博士（Dr. Manuel Orozco）進一步指出，該課稅案實施上存有重大挑戰，「此舉涉及要求金融機構確認匯款人是否為美國公民或合法居民，這將侵犯隱私並增加身分盜用風險。」他警告，交易成本提高將迫使部分民眾轉向未經授權的匯款管道，進而助長洗錢與跨國犯罪活動。

拉美捐贈者協會總裁兼執行長瓦爾德斯（Ana Valdez）則從美國內部角度出發，批評此法案「懲罰了移民的美國夢」，她表示：「這筆錢已經被課稅一次甚至兩次，現在還要再多徵一次，實為不公。」她並透露，銀行近期觀察到移民大量提領存款，預期改以現金攜帶、他人代匯等方式避稅，這將損害金融系統穩定。

瓦爾德斯提醒，拉丁裔社群擁有近4兆美元消費力，此稅案將直接抑制消費，影響美國本土經濟。她也指出，該政策正激起拉美裔選民反感，不少原本傾向共和黨的選民也表達失望，可能對2026年大選構成影響。