我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美中貿易戰 紐時：習近平要求川普管好對中鷹派

洛杉磯市中心全面禁止集會 有記者腿部中橡膠子彈

匯款也要課稅？專家：恐掀非法移民潮與洗錢風險

記者朱敏梓／洛杉磯報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
移民政策研究所資深分析師索托警告，徵匯款稅可能會導致移民轉向非正式或非法匯款，增加個人風險與洗錢風險。（ZOOM會議截圖）
移民政策研究所資深分析師索托警告，徵匯款稅可能會導致移民轉向非正式或非法匯款，增加個人風險與洗錢風險。（ZOOM會議截圖）

美國社區媒體（American Community Media, ACoM）於6月6日舉辦線上座談會，聚焦於前總統川普提出的3.5%匯款稅提案對移民社群與全球經濟的潛在衝擊。與會專家警告，此舉不僅將重創仰賴匯款維生的國家，更可能反向刺激非法移民潮，對美國經濟與國安構成多重風險。

根據世界銀行估計，2024年美國居民匯出超過2200億美元至海外，墨西哥為最大接收國專家指出，在許多中低收入國家，匯款金額占GDP高達30%以上，遠超過外援與外資，對當地經濟至關重要。

移民政策研究所資深分析師索托（Ariel Ruiz Soto）指出，此項稅收將導致短期內匯款激增、長期則可能趨緩，但最終可能迫使部分家庭因失去經濟支柱而選擇移民。他警告：「這將抵銷川普政府試圖遏止非法移民的政策目標。」他補充，移民可能轉向非正式或非法管道匯款，增加個人風險與洗錢風險。

全球發展中心政策研究員丹普斯特（Helen Dempster）則提供詳細數據分析。她指出，若課稅使匯款成本提高3.5%，全球匯款金流可能減少5.6%。以絕對損失而言。她強調：「對許多國家而言，匯款早已超越外援，成為第一大資金來源。」

丹普斯特強調指出，部分國家如東加（Tonga）、塔吉克與黎巴嫩，匯款占GDP超過三成，美國此舉將對脆弱經濟形成雙重打擊，特別是在美國同時削減對外援助的背景下。

哈佛大學發展中心的奧羅茲科博士（Dr. Manuel Orozco）進一步指出，該課稅案實施上存有重大挑戰，「此舉涉及要求金融機構確認匯款人是否為美國公民或合法居民，這將侵犯隱私並增加身分盜用風險。」他警告，交易成本提高將迫使部分民眾轉向未經授權的匯款管道，進而助長洗錢與跨國犯罪活動。

拉美捐贈者協會總裁兼執行長瓦爾德斯（Ana Valdez）則從美國內部角度出發，批評此法案「懲罰了移民的美國夢」，她表示：「這筆錢已經被課稅一次甚至兩次，現在還要再多徵一次，實為不公。」她並透露，銀行近期觀察到移民大量提領存款，預期改以現金攜帶、他人代匯等方式避稅，這將損害金融系統穩定。

瓦爾德斯提醒，拉丁裔社群擁有近4兆美元消費力，此稅案將直接抑制消費，影響美國本土經濟。她也指出，該政策正激起拉美裔選民反感，不少原本傾向共和黨的選民也表達失望，可能對2026年大選構成影響。

非法移民 川普 低收入

上一則

在校成績與SAT非正比 家長質疑公平評分法

下一則

ICE拘留中心封門 拒讓議員與移民倡議團體進入

延伸閱讀

「最不受青睞」美30年公債本周例行標售 將成考驗市場關鍵

「最不受青睞」美30年公債本周例行標售 將成考驗市場關鍵
美餐飲業20%員工是移民 100萬人無合法身分 後廚恐缺工

美餐飲業20%員工是移民 100萬人無合法身分 後廚恐缺工
川普首席經濟顧問：美中倫敦會談聚焦稀土相關協議

川普首席經濟顧問：美中倫敦會談聚焦稀土相關協議
美中9日倫敦啟動第二輪貿易談判 六議題聚焦

美中9日倫敦啟動第二輪貿易談判 六議題聚焦
中國學者：美中倫敦會談意義特別 貿易戰長遠是金融戰

中國學者：美中倫敦會談意義特別 貿易戰長遠是金融戰
ICE傾全力查無證客 司法部列優先執行

ICE傾全力查無證客 司法部列優先執行

熱門新聞

櫻桃盜竊案中，警方逮捕三名華人。（聖荷昆縣警局）

華人大爺大媽組團偷摘櫻桃 下場慘了

2025-06-08 14:44
富國銀行大樓。 (谷歌地圖)

單親媽一年的噩夢 5元小費變5000元帳單

2025-06-05 18:37
TSA表示，好市多會員卡並非政府頒發的有效證件，不應被視為合法的身分識別方式。（記者劉子為/攝影）

TSA：好市多會員卡不能登機 但這些證件可以

2025-06-06 15:45
在美國替孩子取名相當自由，但也仍有其規範。（路透）

不開玩笑 在美國取這11個名字違法

2025-06-07 17:56
倡議人士說，加州是個老不起的地方。（美聯社）

白卡資產門檻恐將降回2000元 眾多保戶擔憂失去資格

2025-06-02 02:19
南加州知名義式連鎖餐廳近日遭ICE突擊搜查，至少兩名員工被帶走，七家分店全數暫時關閉。（美聯社）

南加人氣餐廳遭ICE突擊 老闆喊冤：員工全合法

2025-06-02 18:33

超人氣

更多 >
華人大爺大媽組團偷摘櫻桃 下場慘了

華人大爺大媽組團偷摘櫻桃 下場慘了

才因「折腰」暴紅…劉宇寧下部劇搭「萬年不紅體質」的她 粉絲憂翻車

才因「折腰」暴紅…劉宇寧下部劇搭「萬年不紅體質」的她 粉絲憂翻車
馬斯克與川普鬧翻後拋組新政黨 楊安澤聯繫盼合作

馬斯克與川普鬧翻後拋組新政黨 楊安澤聯繫盼合作
500萬元非人人拿得出手「川普金卡」人氣不如預期

500萬元非人人拿得出手「川普金卡」人氣不如預期
女星前夫外遇3年…想不開高樓尋死 現是億萬富婆　　

女星前夫外遇3年…想不開高樓尋死 現是億萬富婆　　