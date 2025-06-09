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ICE拘留中心封門 拒讓議員與移民倡議團體進入

編譯陳盈霖／綜合報導
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國會眾議員喜吉利（中）與趙美心（背對者）在拘留中心外，不得其門而入。 （Gilbert R. Cisneros Jr.辦公室提供）
國會眾議員喜吉利（中）與趙美心（背對者）在拘留中心外，不得其門而入。 （Gilbert R. Cisneros Jr.辦公室提供）

KTLA 5電視台報導，一個由加州議員與移民倡議者組成的聯盟，8日上午試圖進入美國移民暨海關執法局（ICE）位於聖伯納汀諾縣阿特蘭多（Adelanto）的拘留中心，卻遭相關單位阻擋。近期在洛杉磯突襲行動中被拘留的許多移民，目前關押於該中心。

根據加州第31選區國會眾議員喜吉利（Gilbert R. Cisneros Jr.）辦公室新聞稿，喜吉利與第28選和第45選區國會議員趙美心、陳德瑞（Derek Tran，音譯），和非營利組織「移民人道權利聯盟」（Coalition for Humane Immigrant Rights, CHIRLA）、美國公民自由聯盟（ACLU）成員8日上午前往阿特蘭多拘留中心。

「我試圖去該拘留中心進行國會監督...他們鎖上大門，無視我們呼叫，拒絕我們進入。」喜吉利表示，「在川普的指示下，ICE和國土安全部（DHS）人員騷擾我們社區，盤問我們的鄰居，通過阻止我們進行監督的方式無視法律。」他並補充，川普正故意製造混亂並煽動恐懼，「我將繼續追究責任，因我們社區正受到攻擊。」第31選區涵蓋聖蓋博谷大部分地區，包括許多以西裔為主的社區。第28 選區涵蓋洛縣東北部，第45選區則包括洛縣與橙縣部分地區。

另一位國會議員，第34選區戈麥茲（Jimmy Gomez）7日向KTLA表示，他同樣被拒絕進入位於洛杉磯市中心的拘留中心，該中心也關押遭突襲的移民。他指出，他的選區涵蓋洛杉磯不同族裔社區。他批評川普政府「在法律界線之外行事」，阻止國會成員進入拘留中心進行監督。

洛杉磯派拉蒙地區6日因非法移民掃蕩行動爆發警民對峙，ICE更拒絕加州國會議員進入...
洛杉磯派拉蒙地區6日因非法移民掃蕩行動爆發警民對峙，ICE更拒絕加州國會議員進入關押移民的拘留中心。（美聯社）

移民 喜吉利 洛杉磯

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