體育館標牌恐遭遮擋 南加大出資買地止紛爭

南加大體育場標牌因與1984年夏季奧運有歷史淵源而被定為曆史地標。（取自USC官網截圖）

經過多次延期協商，南加州大學（USC）最終以購地方式解決了與一名開發商的糾紛。該開發商原計畫在南洛杉磯 110號高速公路附近的一塊土地上興建住宅項目，但因建築將遮擋南加大 體育館標牌視線，引發校方反對。

根據5月城市規畫委員會會議上宣布的消息，南加大已購下該筆位於洛杉磯市3851 S. Grand Avenue的土地，並正式終止開發商Hamid Razipour的建案計畫。該項目原計畫建造一棟五層建築，內設12套居住或工作公寓，底層為723平方英尺的商業空間，以及一個可容納六輛車的車庫。

該開發案項目位於Grand Avenue和339th Street交叉口，原擬透過「公共交通導向社區」（Transit Oriented Communities incentives，簡稱TOC）激勵措施，申請建造比分區規則更大的建築。作為補償，擬建項目的其中一套公寓將預留用於出租，作為極低收入 者的可負擔房。

TOC計畫是根據2016年通過的「Measure JJJ」提案所設，鼓勵在地鐵、公車等大眾運輸站點周邊開發可負擔住宅，為洛杉磯市提升住房供給的一項激勵政策。該提案要求市府為所有位於主要交通站點半英里範圍內的開發案，制定配套指導原則。

然而，該項目在2023年取得初步許可後，隨即遭到南加大與美國職業足球大聯盟（MLS）特許經營的洛杉磯足球俱樂部（LAFC）提出上訴。兩方皆認為此案可能對環境造成未經評估的衝擊，但這些影響並未被市府納入考量。

南加大的反對理由核心在於視覺阻礙。該項目原定建在位於3843 S. Grand Avenue的南加大體育館標牌的正南方，一旦該項目落成，標牌將被遮擋。這座標牌因與1984年夏季奧運會有歷史關聯，被認定為符合當地歷史建築的資格。此外，該標牌也用於展示體育館和洛杉磯足球俱樂部主場的活動廣告和公告。