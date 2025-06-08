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2亞裔被控賄賂官員 圖利千萬

【橙縣訊】
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橙縣前越南裔縣政委員Andrew Hoang Do。（橙縣官網）
橙縣前越南裔縣政委員Andrew Hoang Do。（橙縣官網）

美國司法部6日發布，兩名越南裔被控賄賂橙縣前越南裔縣政委員Andrew Hoang Do，獲取約1200萬美元新冠疫情相關政府撥款，將這筆不法資金收入私囊中，並洗錢逃脫執法部門的檢察。

65歲的園林市（Garden Grove）居民Peter Anh Pham，被控一項合謀電信詐騙罪，一項合謀不誠實電信詐騙罪，六項掩蓋洗錢罪以及一項賄賂罪。Peter Anh Pham曾是Andrew Do的助理，目前被拘押，下次過堂日期為9日。另一名涉案人為61歲的聖塔安那居民Thanh Huong Nguyen，她被控一項合謀電信詐騙罪，一項電信詐騙罪，一項掩蓋洗錢罪，但目前在逃。

根據起訴書，Peter Anh Pham是Andrew Do的好朋友和助理。Andrew Do自2015年至2024年10月間擔任橙縣縣委。Andrew Do於去年10月對一項與接受聯邦資金的計畫共謀行賄的罪名認罪，將面臨最高五年聯邦監禁。

從2020年6月至2024年10月，Andrew Do以權謀私，濫用分配於其選區的數百萬聯邦新冠疫情賑災資金。例如，2020年6月，Andrew Do投票通過一項提案，分配500萬美元賑災資金給一個橙縣的食物項目。該提案的其中一個部分是，准許他將100萬美元用於所在選區的食物項目。

在這項提案通過後八天，Peter Anh Pham在漢庭頓灘（Huntington Beach）成立了一個非營利組織越南美國人聯合會（VAS）。Peter Anh Pham和Thanh Huong Nguyen還分別通過VAS和園林市的「手牽手救濟組織」（H2H），與縣政府簽訂合約和受益同意書。在Andrew Do的引薦下，橙縣與VAS、H2H簽訂了項目合約，而Andrew Do通過女兒收取了賄賂。

兩名嫌疑人收到資金後，將大部分挪作己用，另用這筆資金的一部分賄賂了Andrew Do。兩名嫌疑人還以提供諮詢服務的名義賄賂Andrew Do後來的妻子，讓其在條款中修改、加入有利於他們的內容。

當兩名嫌疑人被要求提供資金使用收據時，Peter Anh Pham和Thanh Huong Nguyen通過偽造文件聲稱所有的資金均用於正途。為掩蓋資金來源，Peter Anh Pham及其一名助手用橙縣政府的支票支付西敏市（Westminster）一家公司：D Air Conditioning Co. LLC. 這家公司之後再給Peter Anh Pham，他的助理以及Andrew Do的女兒開支票。

Peter Anh Pham和Thanh Huong Nguyen共計獲得約1200萬美元的不法資金。若罪名成立，兩人將分別獲得最高20年至30年監禁。

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