南加華裔家長教師協會 頒黃趙企晨終身成就獎

卸任會長劉榮文教授（左）與獲終身成就獎的黃趙企晨博士。（劉榮文提供）

南加州 華裔家長教師協會於6日在羅斯密市（Rosemead）舉辦46周年慶暨黃趙企晨博士「終身成就獎」頒發典禮、第20屆獎學金頒獎典禮，近200位社會各界人士共享盛舉。

在當天的慶典上，黃趙企晨博士獲頒該會「終身成就獎」。她是一位傑出的美國華人企業家，公民領袖和公共服務者。作為第一代移民，她始終懷著感恩之心致力於回饋美國社會，曾獲兩位美國總統與三位州長的任命，擔任聯邦及州政府多項治理，監管及諮詢委員會職務。

南加州華裔家長教師協會46周年慶頒獎典禮。（劉榮文提供）

第20屆獎學金以捐贈者劉子傑博士的名字命名，共評出三位獲獎者，獎金每人1000美元。他們分別是：核桃高中畢業生Naomi lin，阿罕布拉 市Mark Keppel高中畢業生Ada Chang，富樂頓市Troy高中畢業生Hailey Chan。劉子傑是位成功的企業家，他熱心教育事業，捐資助教，到目前為止，向該協會累積捐贈1萬美元作為獎學金基金。

聯邦眾議員 趙美心博士、加州眾議員方樹強、聖蓋博谷水區理事伍國慶、阿罕布拉學區教委甄銘新和該學區總監Denise Jaramillo博士等為獲獎者頒發獎狀。協會前會長、前聯邦教育部助理副部長張曼君博士也參加了慶典。

南加州華裔家長教師協會成立於1979年，以協助家長、學生、教師、學校解決教育相關問題，並根據美國憲法爭取及維護家長、學生的教育權益為宗旨。