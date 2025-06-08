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改編真實命案 華生原創戲劇「她憤怒」登好萊塢藝穗節

記者劉子為／洛杉磯報導
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將古希臘神話結合2006年台灣「趙岩冰殺夫案」的原創戲劇「她憤怒」，6月6日至21日登上好萊塢藝穗節。（受訪者提供）
將古希臘神話結合2006年台灣「趙岩冰殺夫案」的原創戲劇「她憤怒」，6月6日至21日登上好萊塢藝穗節。（受訪者提供）

當古希臘悲劇中的美狄亞，與一位因婚姻遷徙、飽受壓迫的中國女性趙錦雲，在舞台上隔空相遇，會碰撞出什麼樣的火花？原創戲劇「她憤怒」（Her Rage）6月6日至21日登上好萊塢藝穗節（Hollywood Fringe Festival），由以洛加大（UCLA）華人學生為主的團隊打造，用中英雙語交織出一場關於女性、移民與憤怒的深刻控訴。

劇中以雙線敘事呈現兩位看似遙遠卻命運相似的女性角色：美狄亞──希臘神話中為愛背叛一切，卻被丈夫遺棄的女子；以及趙錦雲──一位從中國移居台灣的移民女性，在婚姻中遭遇經濟控制與家庭暴力，最終憤而弒夫。在接受警方審訊時，她卻只是淡淡地說︰「我什麼都不記得了。」其中，趙錦雲的故事改編自發生在2006年的「趙岩冰殺夫案」。

該劇的兩位導演楊煜文和郭靜荷都是主修戲劇的華人學生，楊煜文擅長融合多語與跨文化敘事，參與過多家劇團與戲劇節舞台與技術管理工作，橫跨中美劇場界。郭靜荷擅長導演與劇作，曾演出多部音樂劇。

「她憤怒」這部劇由以UCLA華人學生為主的團隊打造，用中英雙語交織出一場關於女性...
「她憤怒」這部劇由以UCLA華人學生為主的團隊打造，用中英雙語交織出一場關於女性、移民與憤怒的深刻控訴。（受訪者提供）

製作人黃欣琪說︰「我被這部作品所蘊含的情感張力與政治能量深深吸引。它不只是講故事，而是為那些長期被邊緣化的聲音創造舞台，讓我們用劇場的語言重新看見這些被遺忘的人。」

黃欣琪指出，劇中形式大膽創新，美狄亞的段落以象徵與表現主義風格呈現，抽象而詩意；而趙錦雲的故事則以寫實手法演繹，貼近現實、情感濃烈。這樣的對比不僅讓觀眾感受到古今並置的衝擊，也讓「神話」與「真實」兩種經驗交會共鳴。此外，語言在劇中扮演雙重角色–既是溝通的橋梁，也代表著斷裂與誤解，觀眾會在劇場中真實體驗到語言不通與身份錯位的迷失感。

根據黃欣琪的介紹，全劇舞台設計極簡，透過層疊的聲音、儀式感的動作與流動的燈光，打造出一個如夢似幻的世界。她說，「這齣戲不只是表演，更是一場關於生存、母性、創傷與正義的藝術儀式。」這部作品特別為亞裔、亞裔美國人與移民社群而創，尤其關注多語、多文化背景下的身份掙扎與女性處境，但相信這部作品也能引起更廣泛觀眾的情感共鳴。

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