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REACH基金會 膺年度加州非營利組織

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加州第37選區參議員崔錫浩(左二)向榮膺2025年度加州非營利組織的REACH基金會代表頒獎狀。(The REACH Foundation提供)
加州第37選區參議員崔錫浩(左二)向榮膺2025年度加州非營利組織的REACH基金會代表頒獎狀。(The REACH Foundation提供)

REACH基金會（The REACH Foundation）宣布，榮獲加州第37選區參議員崔錫浩（Steven Choi）評選的2025年度加州非營利組織。REACH基金會是加州100多個傑出非營利組織之一，因其對社區服務、創新和影響力的堅定承諾，獲得加州參議員的認可。

基金會媒體華裔主任池念恩（Emily Chi）介紹，REACH基金會服務於Placentia-Yorba Linda聯合學區(PYLUSD)34所學校的2萬3000名學生，其使命是透過學術、藝術和體育項目豐富、激勵和吸引學生。REACH基金會與50多個社區組織和企業合作，創造學習體驗，激發學生對 STEAM（科學、技術、工程、藝術和數學）的熱情，並透過多項專案激發創新、想像和創業思維，包括FIRST樂高機器人聯盟、高中實習和初中大使、提供沉浸式工作體驗、自信溝通學習實驗室、藝術品展覽，以及中學田徑運動會和越野運動會等。

加州年度非營利組織評選活動的贊助商、加州非營利組織協會(CalNonprofits)首席執行官Geoff Green說，「非營利組織提供關鍵服務，倡導我們最弱勢的鄰居，並豐富所有加州人的生活。從兒童保育計畫到足球隊，從藝術課到健康診所，從社區組織者到動物收容所，非營利組織使我們的社區更加強大。 」

非營利組織不僅是幫助者，更是創造可能性和繁榮的建設者。作為加州第四大產業，非營利部門僱用超過120萬人，年收入高達2730億美元，並從州外帶來400億美元的收入。志工的貢獻相當於創造33萬個全職工作崗位，證明推動這項重要工作的熱情。

「加州年度非營利組織」評選活動已進入第十個年頭，讓加州民意代表有機會關注在其選區內產生持久影響的本地組織。這項評選活動旨在擴大加州非營利組織群體的聲音，並表彰那些塑造社區未來的辛勤工作。

加州第37選區參議員崔錫浩（左一）同REACH 基金會相關單位代表們合影。（Th...
加州第37選區參議員崔錫浩（左一）同REACH 基金會相關單位代表們合影。（The REACH Foundation提供）

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