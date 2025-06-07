Netflix歡樂Tudum 「魷魚遊戲」6/27開啟最終章
串流媒體龍頭網飛（Netflix）日前在洛杉磯舉辦全球最大活動Tudum，首度公開「魷魚遊戲」第3季預告。來自第2季與第3季的演員與熱情粉絲齊聚，揭開這部全球現象級影集最殘酷的一章，第3季將於本月27日在Netflix全球獨家上線。
Tudum是Netflix最大規模的粉絲慶典及定義潮流文化的盛事，現場星光熠熠，Lady Gaga與Hanumankind帶來令人難忘的演出。參與作品眾多，包含「魷魚遊戲」、「星期三」、「怪奇物語」、「航海王」、「鋒迴路轉：亡者歸來」、「全信沒收」、「科學怪人」、「高爾夫球也瘋狂2」等強檔作品，都即將與大家見面。
在Tudum活動上，身形如幼兒大小的新朋友「喬巴」，將在2026年Netflix「航海王」第2季回歸時登上「前進梅利號」。最受華人影迷矚目的當屬「魷魚遊戲」第3季，預告開場以陰森的童謠「咚咚，請問是誰啊？我是小乖乖」開場，接著屬於魷魚遊戲的專屬聲音「遊戲即將開始」。巨型英熙娃娃再次登場，這位於第1、2季「一二三木頭人」的致命巨人如今再度現身，多名參賽者在進入遊戲的大門後，發現自己躲藏在英熙的雙腿後，驚恐萬分的表情完全顯露於表情上。這個畫面完美展現「魷魚遊戲」從第1季到現在的一貫風格：將童年天真轉化為求生恐懼。
釋出的劇照中展現強烈與複雜的情感張力，奇勳身穿西裝、神情堅毅，奇勳是否已進入最後幾輪也成為一個迷。倖存者包含名器、姜大虎（姜河那飾）、趙賢珠（朴成焄飾）等人，也同時在高風險的遊戲當中，帶著面臨崩潰邊緣的情緒。
最令人好奇的是朴璟碩（李陣郁飾），他在叛亂鎮壓中彈，如今出現在劇照中，一手按住腹部傷口，面對一名粉紅守衛，令人緊張地猜想他是否奇蹟生還，並準備展開復仇。警員黃俊昊（魏嘏雋飾）則在調查可能揭開整個陰謀的最終線索。「魷魚遊戲」第3季導演黃東赫創作的破紀錄驚悚影集完結篇，「魷魚遊戲」已成為一種全球性的文化現象，第2季已成為Netflix有史以來觀看人數第三多的一季。
上一則
美航機械故障 緊急返降洛杉磯國際機場
下一則
FB留言