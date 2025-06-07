Netflix歡樂Tudum 「魷魚遊戲」6/27開啟最終章

「魷魚遊戲3」主演李政宰(飾演成奇勳，左起)、李秉憲(飾演負責人)、朴成勳、康愛心、崔勝鉉日前親臨Tudum現場。(Netflix提供)

串流媒體龍頭網飛（Netflix ）日前在洛杉磯 舉辦全球最大活動Tudum，首度公開「魷魚遊戲 」第3季預告。來自第2季與第3季的演員與熱情粉絲齊聚，揭開這部全球現象級影集最殘酷的一章，第3季將於本月27日在Netflix全球獨家上線。

Tudum是Netflix最大規模的粉絲慶典及定義潮流文化的盛事，現場星光熠熠，Lady Gaga與Hanumankind帶來令人難忘的演出。參與作品眾多，包含「魷魚遊戲」、「星期三」、「怪奇物語」、「航海王」、「鋒迴路轉：亡者歸來」、「全信沒收」、「科學怪人」、「高爾夫球也瘋狂2」等強檔作品，都即將與大家見面。

在Tudum活動上，身形如幼兒大小的新朋友「喬巴」，將在2026年Netflix「航海王」第2季回歸時登上「前進梅利號」。最受華人影迷矚目的當屬「魷魚遊戲」第3季，預告開場以陰森的童謠「咚咚，請問是誰啊？我是小乖乖」開場，接著屬於魷魚遊戲的專屬聲音「遊戲即將開始」。巨型英熙娃娃再次登場，這位於第1、2季「一二三木頭人」的致命巨人如今再度現身，多名參賽者在進入遊戲的大門後，發現自己躲藏在英熙的雙腿後，驚恐萬分的表情完全顯露於表情上。這個畫面完美展現「魷魚遊戲」從第1季到現在的一貫風格：將童年天真轉化為求生恐懼。

釋出的劇照中展現強烈與複雜的情感張力，奇勳身穿西裝、神情堅毅，奇勳是否已進入最後幾輪也成為一個迷。倖存者包含名器、姜大虎（姜河那飾）、趙賢珠（朴成焄飾）等人，也同時在高風險的遊戲當中，帶著面臨崩潰邊緣的情緒。

Netflix「魷魚遊戲」最終章27日開啟。(Netflix提供)