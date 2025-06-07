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美國江蘇總商會換屆 徐曉峰接棒會長

記者張宏/洛杉磯報導
中國駐洛杉磯總領館領事安明栓（左二）為徐曉峰（中）授牌，江蘇省代表團團長吳輝（左一）、聖伯納汀諾縣政委員Curt Hagman（右二）和蔡成華見證。（記者張宏／攝影）
中國駐洛杉磯總領館領事安明栓（左二）為徐曉峰（中）授牌，江蘇省代表團團長吳輝（左一）、聖伯納汀諾縣政委員Curt Hagman（右二）和蔡成華見證。（記者張宏／攝影）

美國江蘇總商會2日在哈岡舉辦換屆授牌典禮，同時歡迎江蘇省「中加經貿論壇」代表團，現場數百名賓客聚集一堂，共同慶祝新一屆幹部徐曉峰會長、楊建明理事長、梁宏醫師監察長及張琪祥執行會長。

美國江蘇總商會創會會長蔡成華表示，美國江蘇經貿文化聯合會與美國江蘇總商會日前合併，有效地整合兩會資源，以提升效率及擴展平台。他對新一屆領導團隊充滿信心，卸任後也會繼續關注並支持支持新團隊的工作，為江蘇總商會持續繁榮盡責盡力。

新會長徐曉峰表示，總商會新領導班子實力強勁，由加州、外州及江蘇企業家共同組成，還有幾十人常務副會長組成的領導層，注入更強大動力和廣泛的資源平台。他將秉承上任的優良傳統，進一步推動江蘇與美國在經貿文化等領域的合作。蘇商低調務實，厚德重文，埋頭實幹，江蘇是魚米之鄉，經貿強省，加州也是世界第五大經濟體，兩者強強聯合。

中國音樂家卞留念擔任美國江蘇總商會文藝總顧問，現場演奏經典二胡獨奏曲「賽馬」，把現場氣氛帶向高潮，也讓大家沉浸式體會江蘇人的熱情。

中國駐洛杉磯總領館領事安明栓和劉永偉、國會議員趙美心、「中加經貿論壇」江蘇省代表團團長吳輝、聖伯納汀諾縣政委員Curt Hagman、美國江蘇總商會榮譽會長郭嵐等人出席並見證交接。吳輝表示，洛杉磯是他到訪最多的城市，這裡聚集很多江蘇企業家，是江蘇省政府認可且具有影響力的海外商會之一，美國是江蘇省最大的出口國和商貿合作夥伴，希望未來進一步推動江蘇和美國的經貿合作。

江蘇省總商會和江蘇省僑辦和僑聯都發來賀信，肯定美國江蘇總商會自成立以來，不僅為江蘇與美國在文化、經貿等方面的交流提供重要平台，也為旅美江蘇籍企業家提供匯聚鄉情、凝聚力量、共謀發展的重要載體。

蔡成華（左）與徐曉峰交接公章，現場政要嘉賓台前見證。（記者張宏／攝影）
蔡成華（左）與徐曉峰交接公章，現場政要嘉賓台前見證。（記者張宏／攝影）
國會議員趙美心（中）為徐曉峰（左三）帶領的美國江蘇總商會新任領導班子頒發賀信。（...
國會議員趙美心（中）為徐曉峰（左三）帶領的美國江蘇總商會新任領導班子頒發賀信。（記者張宏／攝影）
美國江蘇總商會2日在哈岡舉辦換屆授牌典禮，圖為商會常務團隊合影。（記者張宏／攝影...
美國江蘇總商會2日在哈岡舉辦換屆授牌典禮，圖為商會常務團隊合影。（記者張宏／攝影）
美國江蘇總商會2日在哈岡舉辦換屆授牌典禮，同時歡迎江蘇省「中加經貿論壇」代表團，...
美國江蘇總商會2日在哈岡舉辦換屆授牌典禮，同時歡迎江蘇省「中加經貿論壇」代表團，現場數百名賓客聚集一堂。（記者張宏／攝影）

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