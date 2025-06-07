亞太社區基金會籌款晚宴 目標35萬元
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亞太社區基金會（APCF）5日在洛杉磯運動俱樂部舉行35周年募款晚宴，吸引200多位政商、慈善與社區各界人士參與。今年晚宴主題「今日支持，塑造明日」，由前加州財務長江俊輝主持。
基金會執行長黃群雁表示，基金會自1990年創立以來，致力鼓勵大眾捐款支持亞太裔非營利組織。35年來透過薪資扣款、個人慈善理財、獎學金與專款計畫，已發放逾4400萬美元，用以支援南加州亞太裔社區實際需求。她指出，基金會與82個合作機構每年提供超過135萬人次服務，涵蓋39種語言，。
黃群雁呼籲亞裔積極參與慈善文化，回饋社區。她指出，美國重視捐款文化，亞裔若將愛心付諸行動，不僅改善弱勢處境，也推動整體社會進步。今年募款目標訂為35萬美元，象徵35周年，盼社會各界共同投入。
晚宴表彰三位對亞太裔慈善有深遠影響的得主：全美銀行獲頒企業慈善獎，表彰其對社會與環境責任的承諾；柏克萊加州大學教授Karthick Ramakrishnan獲捐贈精神獎，肯定其以數據推動AAPI政策與資源分配的努力；慈善領導獎則頒予洛杉磯縣首位華裔縣政委員會執行長嚴志豪，表揚他致力提升亞太裔社區資源取得與公共服務可及性的貢獻。
嚴志豪分享父親與岳父兩代移民奮鬥經歷，從工廠與餐廳工作起步，最終創業成功並回饋社會。他強調，每段移民歷程都值得被聽見，並提出亞太裔發展四大支柱，包括小型企業支持、政治參與、非營利與社區組織強化，以及公共機構代表性。
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