亞太社區基金會籌款晚宴 目標35萬元

捐贈精神獎得主Karthick Ramakrishnan（中）頒獎後與基金會代表合影。（記者張庭瑜/攝影）

亞太社區基金會（APCF）5日在洛杉磯 運動俱樂部舉行35周年募款晚宴，吸引200多位政商、慈善與社區各界人士參與。今年晚宴主題「今日支持，塑造明日」，由前加州財務長江俊輝主持。

基金會執行長黃群雁表示，基金會自1990年創立以來，致力鼓勵大眾捐款支持亞太裔非營利組織。35年來透過薪資扣款、個人慈善理財、獎學金與專款計畫，已發放逾4400萬美元，用以支援南加州亞太裔社區實際需求。她指出，基金會與82個合作機構每年提供超過135萬人次服務，涵蓋39種語言，。

黃群雁呼籲亞裔 積極參與慈善文化，回饋社區。她指出，美國重視捐款文化，亞裔若將愛心付諸行動，不僅改善弱勢處境，也推動整體社會進步。今年募款目標訂為35萬美元，象徵35周年，盼社會各界共同投入。

晚宴表彰三位對亞太裔慈善有深遠影響的得主：全美銀行獲頒企業慈善獎，表彰其對社會與環境責任的承諾；柏克萊加州大學 教授Karthick Ramakrishnan獲捐贈精神獎，肯定其以數據推動AAPI政策與資源分配的努力；慈善領導獎則頒予洛杉磯縣首位華裔縣政委員會執行長嚴志豪，表揚他致力提升亞太裔社區資源取得與公共服務可及性的貢獻。