富樂頓女大生命案 動機不明

艾斯帕薩被控去年8月綁架並槍殺19歲女大學生瓦斯奎茲。（ 惠市警方提供）

據橙縣紀事報、惠提爾每日新聞等多家媒體報導，洛杉磯 地方法院4日舉行預審聽證，22歲惠提爾男子艾斯帕薩（Gabriel Esparza）遭控去年8月20日凌晨，在潘恩公園持步槍槍擊富樂頓學院（Fullerton College）19歲學生瓦斯奎茲（Andrea Vazquez）頭部，並將仍有意識的她載往莫瑞諾谷市（Moreno Valley）途中兩度企圖性侵未果，最終棄屍荒野。法官洛梅利（George G. Lomeli）裁定證據充分，艾斯帕薩將面臨謀殺、綁架、強姦未遂等多項重罪起訴。

惠提爾警員波拉諾斯（Jose Bolanos）出庭作證，指出艾斯帕薩駕駛白色豐田 Tacoma卡車來到潘恩公園，發現瓦斯奎茲與男友岡薩雷斯約會。他從車窗朝瓦斯奎茲開槍，再追趕逃跑的岡薩雷斯，並將倒地女子拖上車。

途中艾斯帕薩曾停車再次開槍，丟棄受害人手機，並兩度企圖性侵但未遂。波拉諾斯引述艾斯帕薩供稱：「她還在哭泣、說話、尖叫。」期間他看到附近出現一輛工程車，擔心行跡敗露，便將瓦斯奎茲重新放回車上，開往荒野將她拖下車棄屍。

案發後艾斯帕薩前往加油站裝回車牌，返家後照常上班，卡車內仍留血跡與染血衣物。目擊者岡薩雷斯協助警方鎖定涉案車輛與嫌犯，警方據此追查信用卡資料及監視器畫面，成功申請搜索令。

8月21日，警方於艾斯帕薩住處與其位於德爾阿莫大道（Del Amo Blvd.）5453號的工作地點查獲涉案車輛與其錢包內的Discover卡。警員佩雷茲（Rudy Perez）指出，住處發現三支步槍、兩把手槍及大量彈藥，其中一支步槍經彈道鑑定為凶器，並驗出其DNA ，現場與車內血跡亦驗出瓦斯奎茲DNA。

艾斯帕薩被控謀殺、謀殺未遂、綁架、意圖強姦而施以攻擊、兩項強姦未遂，以及綁架致死與強姦未遂致死等特殊情節加重罪名，並指其使用步槍犯案。

開庭當日，瓦斯奎茲多位親友旁聽，聽聞證詞時情緒激動。其姊艾德琳哽咽說：「這是我們第一次聽到她的遭遇，她受盡折磨，不斷哭喊男友的名字。」儘管艾斯帕薩坦承犯案，動機仍不明。波拉諾斯表示：「他從未說過為什麼這麼做。」預計艾斯帕薩將於本月18日再次出庭。